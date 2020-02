En matdestinasjon i verdensklasse åpner muligheter for turisme og mat- og restaurantfaget

DEBATT: Norge har i dag 11 Michelin-restauranter. To av dem ligger i Stavanger, og Re-Naa er landets eneste to-stjerners restaurant. Men gjør dette byen til et enda mer attraktivt reisemål?

Mandag 17. februar kunne Svein Erik Renaa og kona Torill jublet for den andre Michelin-stjernen til restauranten Re-Naa i Vågen i Stavanger. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Debattinnlegg

Iselin Nybø Næringsminister (V)

Stadig flere turister kommer til Norge. I fjor ble det satt ny rekord i antall overnattinger for sjette året på rad. Med et rikt og variert opplevelsestilbud innen både kultur og natur, er det ikke overraskende at Rogaland hadde en økning i overnattinger på nesten 14 prosent i fjor.

For det er ikke «bare» fjell, fjord og nordlys som trekker reisende til Norge. Stadig flere etterspør autentiske opplevelser knyttet til lokal matkultur, livsstil og tradisjoner.

Kokker i verdensklasse

Skal vi klare å øke reiselivsnæringens lønnsomhet og sikre flere helårs arbeidsplasser, må vi tilby attraktive opplevelser av høy kvalitet. Mat- og drikkeopplevelser er en sentral del av reisen for mange, og vi ser at interessen for gastroturisme er økende. Denne trenden har Norge de beste forutsetninger for å ta del i. Med rike naturressurser fra sjø og land, og ikke minst dyktige kokker i verdensklasse, har vi alle muligheter til å styrke vår posisjon som en internasjonal matdestinasjon.

Roger Asakil Joya, kjøkkensjef på Sabi Omakase i Pedersgata i Stavanger, fikk sin Michelin-stjerne i 2017, og har den ennå. Her sammen med kona Ana i København for tre år siden. Foto: Kristian Jacobsen

Jeg var selv til stede da fire norske restauranter fikk sin første stjerne i Michelin-guiden på mandag. Dette er en fantastisk utmerkelse. Sabi Omakase beholdt sin stjerne, og Re-Naa fikk som eneste norske restaurant sin stjerne nummer to. Med dette befester Stavanger sin posisjon som en attraktiv matdestinasjon i Norge. Det kan hele regionen være stolt av.

Norge skal være internasjonalt kjent for en spennende matkultur med norske råvarer i verdensklasse. For å realisere denne visjonen er det avgjørende med flere dyktige fagfolk med lidenskap for mat- og restaurantfaget. Regjeringen har derfor satt ned et utvalg som skal identifisere tiltak for å øke rekrutteringen til denne bransjen. Vi er også i gang med en ny strategi for å konkretisere hvordan det skal jobbes for å nå visjonen og videreutvikle matnasjonen Norge.

Et bærekraftig reisemål er attraktivt reisemål

Potensialet for økt verdiskaping i reiselivsnæringen er stort. Derfor må vi sørge for at utviklingen skjer på en bærekraftig måte. Ved å utvikle unike opplevelser basert på mat og drikke kan vi styrke grunnlaget for helårsturisme på norske reisemål.

Stavangers to Michelin-stjernerestauranter vil kunne bidra til nettopp det.

