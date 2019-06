Velferdsteknologi og digitalisering kan gjerne betegnes som lite forståelige ord og som «moteord» man strør rundt om seg som en smartcity/by. Det er ikke alle som egentlig vet hva det handler om, og mange som har en oppfatning om at «nå er det roboter som skal mate eldre». En sånn tanke har heldigvis ikke rot i virkeligheten.

Skal oppleve trygghet

Sandnes kommune var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og et av hovedmålene er at ved hjelp av velferdsteknologiske løsninger skal innbyggerne i Sandnes kommune oppleve trygghet og større egenmestring i sin hverdag der de bor. Samtidig vil vi i Ap gjøre det bedre for de som jobber i helse- og omsorgstjenesten, og man trenger ikke gå flere år tilbake da teknologien heis til å løfte personer var framtiden.

For Sandnes Ap er det viktig at kommunen er med og legger til rette for at man skal kunne mestre hverdagen på en best mulig måte, både med og uten helseutfordringer. Det kan være perioder av livet at en opplever sykdom, eller en har en varig funksjonsnedsettelse så vil det å mestre dagliglivet være viktig for helse- og opplevd grad av livskvalitet. For å klare det, kan det være nødvendig å tilrettelegge boligen og ta i bruk teknologi og hjelpemidler som velferdsteknologi.

Eksempler på velferdsteknologi som nylig er tatt i bruk er:

Sengealarm som varsler når noen ikke kommer tilbake til senga.

Medisindosett som varsler når medisiner ikke blir tatt.

GPS for personer med orienteringsvansker.

Mobil trygghetsalarm for personer som ferdes ute, men har fallrisiko.

For fremtiden kan f.eks. bruk av det som kalles medisindosett bety at 30 beboere på et sykehjem får hjelp av ny teknologi. I stedet for at en ansvarlig sykepleier en dag i uka lager 30 medisindosetter med opptil 150 forskjellige typer piller, så lages det et skjema som sendes til en automat som gjør den samme jobben. Vips kommer det strimler med piller med navn, dato, påskrevet hvilke medisiner det gjelder, og når de skal tas. Og sykepleieren frigjøres til andre omsorgsoppgaver. I tillegg sparer man en god del timer hver uke som kan brukes til andre ting, til pleie for eksempel.

Mer omsorg og kontakt

Sandnes Ap går til valg på å styrke kompetanseutviklingen i helse- og omsorgssektoren. Vi vil ta i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen lettere for de som trenger det, ikke bare for å effektivisere, men for å få tid til andre oppgaver enn det som er rutineoppgaver, gjentakende oppgaver og oppgaver som oppleves som sløsing av tid. Vi går til valg på flere stunder med samtaler, omsorg og kontakt – rett og slett flere gode varme hender!