DEBATT: I stedet for å gi et nyansert bilde av hvordan det psykiske helsevesenet imøtekommer menneskers behov ved selvmordsfare, presenterer mediene et snevert utsnitt.

«Med all respekt for de som ytrer seg i mediene om mangler ved systemet – det er et redaksjonelt ansvar å presentere et nyansert bilde», skriver Elisabeth Sjølie om medienes dekning av selvmord. Foto: Scanpix

Elisabeth Sjølie Psykolog

Det er positivt at mediene legger til rette for mer åpenhet om temaet selvmord. Det er også positivt at mediene gir innsyn i offentlige instanser som ellers er lite tilgjengelig for oss. Det er derimot ikke positivt når mediene skaper mistillit til det psykiske helsevesenet ved å kjøre redaksjonell enveiskjøring.

Negative enkelthistorier

I stedet for å gi et nyansert bilde av hvordan det psykiske helsevesenet imøtekommer menneskers behov ved selvmordsfare, presenterer mediene et snevert utsnitt. Det gis uforholdsmessig mye spalteplass til negative enkelthistorier og påstander blir stående uimotsagte. Overskrifter som «Hva hjelper det å rope hjelp, hvis ingen svarer?» og «Søk hjelp sier de, hvilken hjelp lurer jeg på?» gir grobunn til stor mistillit.

Spesielt for mennesker med selvmordsfare er dette alvorlig. Tillit til at det finnes et godt hjelpeapparat representerer ofte noe helt essensielt – et håp. Håp om at man kan få hjelp, og håp om at man kan få det bedre. Fravær av håp er også essensielt når et menneske velger å ta sitt liv.

Aller høyeste prioritet

Med all respekt for de som ytrer seg i mediene om mangler ved systemet – det er et redaksjonelt ansvar å presentere et nyansert bilde. Når vi snakker om selvmord har vi ikke råd til redaksjoner som sover på post. Det må formidles at selvmordsfare har den aller høyeste prioritet i det psykiske helsevesenet, og at vi har høyt utdannede profesjonelle som jobber med selvmordstanker og selvmordsfare i det daglige.

Videre må det formidles at vi har profesjonelle som setter alt til side dersom de mistenker at det er fare for selvmord, og som opplever stor fortvilelse dersom en pasient tar sitt liv.

Det psykiske helsevesenet er ikke perfekt, men det er langt fra så dårlig som medias utsnitt kan få oss til å tro. I minnetalen til Ari Behn formidlet Maud Angelica viktigheten av å søke hjelp. Mediene rokker nå ved oppfordringen.

