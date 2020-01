Når vinden blåser – fra øre til øre

DEBATT: I en gjestekommentar 30. desember i Aftenbladet kommenterer universitetsrektor Klaus Mohn den økende motstanden mot landbaserte vindmøller.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Spesielt fascinert blir jeg av Klaus Mohns henvisning til «nasjonalromantikerne». Er forklaringen så enkel som at Klaus Mohn selv anser naturvern som nasjonalromantikk?» spør Lars Erik Jaatun. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Lars Erik Jaatun Sandnes

Han kaller dem for «vindparker», som en geskjeftig ordmaker har klart å få gjennomslag for i tidens nye tale. Det er industriområder vi snakker om. Hverken idemessig eller innholdsmessig har de noe som helst til felles med det vi ellers tenker på som parker. Her handler det om parkering.

Skolestil

Mohns artikkel minner påfallende om en skolestil fra gymnaset. På den ene side og på den annen side, uten at Mohn selv tilsynelatende tar standpunkt. Bare litt. Mohn er åpenbart ikke særlig begeistret for naturvernet. Han er heller ikke spesielt opptatt av klimavern, men har fått meg seg at klimafornekterne heller ikke er noen gruppe man bør fraternisere med. Hans anliggende er først og fremst «økonomisk aktivitet og sysselsetting». Samtidig er det greit å skaffe seg litt ryggdekning.

Men her er det noe som ikke stemmer. Han har funnet seg en motstandsgruppe. Den er anført av Den norske turistforening og består ellers av «naturvernere, klimaskeptikere og nasjonalromantikere».

Jeg kjenner meg ikke igjen og lurer: På hvilken turisthytte fant han disse i samme seng?

Naturvernere står selvfølgelig sentralt i motstanden – men hvor stor rolle spiller klimaskeptikerne og nasjonalromantikerne? Også blant dem vil vi finne skeptikere til en så omfattende nedbygging av norsk natur, men hva gjør dem mer sentrale enn medlemmer i politiske partier, i norske husmorlag og fagforeninger? Selv har jeg ikke truffet dem andre steder enn i Mohns egen konstruksjon.

Spesielt fascinert blir jeg av Mohns henvisning til «nasjonalromantikerne». Er forklaringen så enkel som at Klaus Mohn selv anser naturvern som nasjonalromantikk?

Gjør vindmøllemotanderne mindre

Jeg får inntrykk av at Mohns poeng er å gjøre vindmøllemotstanderne mindre seriøse enn de er.

Når naturvernet kan være vanskelig å argumentere mot, så hjelper det med det engelskmenn kaller «guilt by association». Denne association kan være oppsøkt og villet – eller den kan være påstått av andre. På norsk sier vi: «Fortell meg hvem du omgås, og jeg skal fortelle deg hvem du er.»

Heller enn å spekulere videre om hva Klaus Mohns motiver kan være, vil jeg vise til siste setning i artikkelen hans: At vi i fremtiden vil måtte balansere hensynet til økonomisk aktivitet og sysselsetting mot hensynet til natur, miljø og klima. Eller omvendt, kanskje, at vi må balansere hensynet til miljø og klima mot hensynet til økonomisk vekst og sysselsetting?

Det kommer an på hvordan man ser det.

Uansett vil det lett ende opp som en konkurranse der kortsiktige gevinster blir satt opp mot langsiktige verdier. Nettopp det økonomiske diskusjoner så ofte handler om. Dette vet økonomiprofessoren ganske utmerket.

Samtidig handler natur- og miljøvernet om verdier som ikke så lett lar seg oversette til bruk i en prisliste, for så å kunne sammenlignes med inntektene fra «økonomisk aktivitet og sysselsetting». Økonomiprofessorens verktøykasse blir rett og slett utilstrekkelig.

Har ikke kommet særlig langt

Skulle vi likevel forsøke oss på en prissetting av alle de verdiene som her står mot hverandre, så slår det meg, at også den rent økonomiske verdien av norsk utmark og natur i dag synes sterkt underkjent, og at verdien stadig stiger, i takt med at befolkningen øker samtidig som naturområdene forsvinner. Vi har bare ikke kommet særlig langt i å utnytte ressursene økonomisk uten å forbruke dem samtidig.

Dersom vi i tillegg skal bygge vindmøller som et sysselsettingstiltak, får jeg for meg et bilde om å skyte seg i foten for å øke sysselsettingen blant hjelpepleiere.

Publisert: Publisert 16. januar 2020 11:00

Les også

Mest lest akkurat nå