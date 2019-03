Hotellet er en mulighet for Kvitsøy

Hun kaller planene et røvertokt, og beskriver et monsterhotell som vil rasere kommunens unike kvaliteter. Hun avslutter med å kalle saken for et overgrep. Vi ser på hotellet som en mulighet.

Base Gruppen er en aktiv eiendomsutvikler med en offensiv tilnærming til nye prosjekter, med ansatte som har lang og relevant erfaring innen eiendomsutvikling. Vi har et tett samarbeid med kommunene vi jobber i, der vi har utviklet en rekke hoteller, næringsbygg og boliger – leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Av pågående prosjekter lokalt er høyhuset i Stavanger, helseparken i Sandnes og utbyggingen av området rundt Paradis stasjon de mest omtalte.

Derfor er vi vel kjent med administrative og politiske prosesser. Og vi er opptatt av å gjennomføre dem på en korrekt og ordentlig måte. Bare slik kan vi oppnå den etiske standarden vi streber etter. Derfor er vi overrasket over ordvalget og karakteristikkene til Greibesland.

Det er den unike plasseringen i vest ut mot storhavet som gjør prosjektet realiserbart og levedyktig.

Innbyggerne bestemmer

Å finne gode prosjekter, handler om å se og gripe muligheter som dukker opp. Det er vi gode på. Denne muligheten hadde vi ikke sett om ikke daglig leder Alfred Ydstebø har livslang og nær tilknytning til Kvitsøy, men fra ideen oppstod for noen år siden til der vi er i dag, er det vanlige forretningsmessige prinsipper som har vært gjeldende. Ett av disse prinsippene er at prosjektet må være bra for lokalsamfunnet vi bygger i. Hvis ikke er det heller ikke bra for oss. Til slutt er det innbyggerne på Kvitsøy som skal bestemme dette gjennom politiske flertallsavgjørelser.

Vi mener hotellet vil bli en attraksjon i seg selv, og en langsiktig og bærekraftig arbeidsplass. En destinasjon, et møtested for turister fra inn- og utland, konferansedeltakere og andre besøkende. Og selvsagt også for kvitsøybuen, som vi ønsker skal bli stolte av hotellet.

Vi har ikke tro på at vi kan nå den ambisjonen ved å bygge i øst, med et hotell vendt inn mot Ryfylke. Det er den unike plasseringen i vest ut mot storhavet som gjør prosjektet realiserbart og levedyktig. Det er vi ærlige på. Men vi stiller ikke noe ultimatum, det er det bare kommunen som kan gjøre. Det vi gjør er å presentere en mulighet.

Terrenget avgjør utformingen

Et optimalt fotavtrykk for et hotell av denne størrelsen er rundt 17 x 80 meter. Det er beregnet ut ifra 125 rom i tre etasjer. Men det er opp til arkitekt, kommunen og utbygger å bestemme den endelige utformingen, plasseringen og fotavtrykket. Landskapet på denne delen av Kvitsøy innbyr til å bygge i flukt med terrenget, dette trenger ikke bli ruvende slik Greibesland beskriver. Fotavtrykket, grunnmuren, er altså i underkant av 1,4 mål, omtrent på størrelse med to ordinære boligtomter. Det er derfor vanskelig å forholde seg til uttrykket monsterbygg.

Engasjert Snøhetta

En viktig målsetting med prosjektet er å bevare kulturlandskapet rundt hotellet som det er i dag. At vi har engasjert arkitektkontoret Snøhetta sier også noe om at vi ønsker dette mest mulig tilpasset det særegne landskapet, de har en lang portefølje av andre prosjekter i vakker natur. Snøhetta er et kontor med mange nasjonale og internasjonale priser og utmerkelser. I disse dager åpner deres siste prosjekt, den allerede verdenskjente restauranten «Under» i den vesle bygda Båly i Lindesnes. Det er ikke vanskelig å tenke seg hva det kan bety for den kommunen.

Vår forretningsmessige filosofi og kultur legger stor vekt på åpenhet. Vi har svart på alle spørsmål, på møter i formannskapet og kommunestyret, og i fjor vår arrangerte vi et informasjonsmøte for kommunens innbyggere i Aktivitetshallen. Vi har også understreket og vektlagt de mulige ulempene ved prosjektet.

Først medvirkningsprosess

Den videre prosessen er at kommunestyret førstkommende onsdag skal si ja eller nei til å ta hotellet inn i kommunedelplanen. Hvis kommunen sier ja, vil vi iverksette en god og viktig medvirkningsprosess, først etter denne vil Snøhetta gå i gang med de første skissene. Rogfast er utsatt til 2027 og det blir ikke byggestart for noe hotell før tidligst i 2024. Ingen skal være redd for at tiden blir kort. Fram til da har Kvitsøy god tid å ta stilling til om kommunen skal si ja eller nei når det konkrete prosjektet foreligger. Vi lever godt med et nei, men har i hvert fall fått presentert denne muligheten for Kvitsøy.