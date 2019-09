For Arnfinn Stensø er ikke alene i sin bekymring. Etter innspill fra andre pårørende vet vi at for noen eldre kan dagene på sykehjem være lange og ensformige.

Tid til å være medmenneske

Dette mener jeg er både nødvendig og mulig å gjøre noe med. For det skal være godt å være på sykehjem i Stavanger, enten man er inne en kort periode for rehabilitering, eller fordi man ikke ønsker eller kan bo hjemme lenger. Som kommune må vi legge til rette for at hver enkelt får det de trenger for å trives. Både god, næringsrik mat, tilbud om varierte aktiviteter og menneskelig kontakt. Våre eldre fortjener det beste. Derfor vil Arbeiderpartiet øke grunnbemanningen på sykehjem, slik at de som jobber der, har tid nok til å være medmenneske. Dette vil også frigi tid som de ansatte kan bruke til å organisere aktiviteter av ulik størrelse, og ellers bare være sammen med beboerne uten å hele tiden måtte kaste blikk på stoppeklokka.

Som et ledd i vårt arbeid med å forebygge ensomhet vil vi også innføre prosjektet «Ung hjelper eldre», og se på muligheten for at studenter kan bo i tilknytning til sykehjem – for felles glede, nytte og inspirasjon.

Arbeiderpartiet ønsker også å involvere frivillige og ideelle organisasjoner i større grad, da vi vet at mange friske eldre også ønsker å bidra i sosialt arbeid på sykehjemmene.

Vi har også sett at andre sykehjem i Norge har hatt vellykkede ordninger hvor barnehagebarn tilbringer tid sammen med de eldre på sykehjem, og vil undersøke muligheten for å få til dette i Stavanger også – der det er ønskelig.

Ingen homogen gruppe

Arbeiderpartiet ønsker å rette søkelyset på eldres trivsel. Da må vi forstå at eldre ikke er en homogen gruppe. Det er vårt ansvar å legge til rette for at hver av dem kan leve som de ulike menneskene og unike individene de er – hele livet.