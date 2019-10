Det hviler derfor et enormt ansvar på utbyggernes- og politikernes skuldrer. Fortetting i høyden utover 4-6 etasjer er ikke forenlig med god byutvikling. Det er opplest og vedtatt blant byplanleggere og arkitekter flest. Å påstå noe annet, avslører liten kunnskap om hva som skaper en god by å bo å være i. Det burde i alle fall blant fagfolk etter hvert være allmennkunnskap at å bygge i høyden hverken er bærekraftig eller godt for klima og nærmiljøet, selv om man bruker tre i fasaden og gress på taket.

Hva med de stakkars beboerne?

På bakkenivå vil det skapes et klima som ikke innbyr til uteopphold. Det skapes lokalklimatiske forhold som er bortimot uholdbare, butikkdrift, kafédrift, m.m. vil garantert slite. Utbyggerne fører her både befolkning, byutvikling og politikerne bak lyset. Er det virkelig så lett å besnæres av kapitalen, at man mister dømmekraften fullt og helt? Hva med de stakkars beboerne som har etablert seg i de allerede altfor høye byggene i det mislykkede St. Olav-prosjektet fra slutten av 80-tallet?

St. Olav skulle jo syde av liv og røre den gang det ble prosjektert og bygget. Resultatet over tid var det stikk motsatte. Butikker og restauranter slet med å drive med overskudd, og rent klimamesssig var det uholdbart, en etter en flyttet ut, takket være høyhusene som skaper utrivelige forhold og turbulente vinder på bakkeplan.

Hvorfor lærer vi ikke?

Det er i Stavanger opp gjennom årene blitt gjort noen feilgrep ved å tillate høyhus, hvorfor lærer vi ikke av tabbene? For en del år siden ble et lignende prosjekt foreslått på Hasseløya i Haugesund, arkitektene bak forslaget var ingen ringere enn Snøhetta. Det ble etter hvert satt krav til vindanalyser som avslørte bort imot uholdbare forhold på bakkenivå, med hovedinngansdører som ville bli knust og en inntilliggende båthavn som ville blitt ubrukelig pga. endret vindmønster. Blokka ble heldigvis ikke bygget.

En må også ta inn over seg at det nå bygges langt mer enn behovet i hele fylket, både av boliger og næringsbygg. Aktuelle tema i tiden er nullvekst og «degrowth».

Politikere, det er dere som til syvende og sist tar avgjørelsene og har det siste ordet. Tenk dere grundig om, og ha nålevende og kommende generasjoner i tankene, det påhviler dere et stort ansvar.