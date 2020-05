Lavere nettleie med ny prismodell

DEBATT: Andreas Thorsheim i Otovo uttrykker i Aftenbladet 3. mai bekymring for at koronakrisen rammer fornybarnæringen og viktige klimatiltak. Det er en bekymring vi deler.

«Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat kan vi spare hele 11 milliarder kroner i strømnettet ved å lade elbilene på tider av døgnet når strømforbruket generelt er lavt», skriver Knut Kroepelien, Knut Lockert og Heidi M. Juhler. Foto: NTB Scanpix

Knut Kroepelien Adm. direktør, Energi Norge

Knut Lockert Daglig leder, Distriktsenergi

Heidi M. Juhler Daglig leder i Norsk Fjernvarme

Mange av kraftselskapene opplever nå lavere aktivitet i elektrifiseringsprosjekter som er viktige for å kutte norske utslipp. Derfor har næringen spilt inn en rekke forslag til regjeringen om hvordan nye tiltakspakker kan bidra til å opprettholde farten i den helt nødvendige klimaomstillingen Norge er i gang med. Det gjelder ikke minst utbygging av ladeinfrastruktur og hydrogenløsninger for vei- og sjøtransport. Satsing her kan øke sysselsettingen innen klimavennlig teknologi med stort eksportpotensial for Norge.

Vi støtter innføring av smartere nettleie gjennom effektprising.

Rimeligere for forbrukeren

Elektrifiseringen av Norge og ny kraftintensiv industri vil føre til at strømforbruket øker med rundt 20 prosent frem mot 2040. Analyser fra DNV-GL viser at kraftsystemet vårt vil klare denne utfordringen. Det vil til og med bli rimeligere for forbrukerne, fordi elbiler krever betydelig mindre energi enn biler som går på fossilt drivstoff. En vanlig familie vil kunne spare rundt 8000 kroner årlig.

Hvis alle skal hurtiglade elbilen samtidig, får vi imidlertid trøbbel med kapasiteten i strømnettet vårt. Den smarteste løsningen er å fordele forbruket på flere av døgnets timer. Det kan de fleste ladere gjøre automatisk. Da unngår vi kostbare investeringer i strømnettet som forbrukerne må betale for. Det blir litt som med veiene våre: Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna et par timer rushtrafikk, hvis man kan fordele trafikken bedre utover dagen. Det kan vi med strømforbruket.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan vi spare hele 11 milliarder kroner i strømnettet ved å lade elbilene på tider av døgnet når strømforbruket generelt er lavt. Det er en sparegevinst som bør komme strømkundene til gode gjennom lavere nettleie.

Dyrere når det er «rushtid»

NVE har sendt en ny prismodell for nettleie på høring for å komme kostnadsveksten i forkjøpet. En nettleie basert på hvor mye strøm du bruker samtidig, vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er «rushtid». Folk flest – det vil si 80-90 prosent av kundene – vil ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men det vil være penger å spare på å unngå elbillading når nettet er mest belastet.

Andreas Thorsheim er urolig for at den nye nettleien vil gjøre etterisolering og andre enøktiltak i boligen mindre lønnsomt. Det er det ingen grunn til. Både våre og NVEs analyser bekrefter at tiltak som reduserer strømbruken på de kaldeste vinterdagene, også vil gi gevinst med ny nettleie. Men huseiere med solceller på taket, som fortsatt er avhengige av strømnettet, må være med på nettleie-spleiselaget. Ellers skyver de regningen over på alle de andre strømkundene.

Lavere kostnader for alle

Vi støtter innføring av smartere nettleie gjennom effektprising. Vi anbefaler likevel NVE å åpne for at en større del av regningen kan baseres på energibruk over tid, slik at insentivene for energisparing fortsatt er tydelige. Den nye prismodellen må være enkel å forstå og bidra til lavere kostnader for alle over tid. Da kan vi kutte klimagassutslipp til lavest mulig kostnad for enkeltkunden og samfunnet.

