Urealistisk oppdrag til sykehuset fra helseminister Bent Høie

KORONA-KRISEN: Smittekurven er flatet ut – hva nå? Kan sykehusene håndtere både koronaviruset og etterslepet av annen behandling, slik helseministeren ber om?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Helseminister Bent Høie ber sykehusene om å gå tilbake til normal drift og samtidig opprettholde pandemi-beredskapen. Det er urealistisk, skriver tillitsvalgte SUS-leger. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Debattinnlegg

Kristin Fagereng Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Stavanger Universitetssjukehus

Bas De Romijn Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Stavanger Universitetssjukehus

Én måned med inngripende og svært kostbare tiltak har flatet ut smittekurven. Hensikten har først og fremst vært å unngå kollaps av helsevesenet, men også for å kjøpe tid til å planlegge neste trekk. Så langt har strategien vært vellykket, vi har kommet godt ut av startblokkene, men nå begynner det virkelige maratonløpet.

Land som ligger foran oss i løypa har sett nye hopp i antall smittede etter den første fasen, det er stor sannsynlighet for at dette vil skje, også i Norge. Vi vil se ned- og oppjusteringer av tiltak avhengig av hvordan smittespredningen utvikler seg. Hvilke konsekvenser har det for drift av sykehuset?

Les også SUS kan koronateste opptil 7000 neste uke

Urealistisk bestilling

Befolkningens oppslutning rundt smitteverntiltakene er avhengig av at de oppleves fornuftige og nyttige. For helsevesenet betyr det tillit til at vi forvalter ressursene på best mulig vis for å kunne tilby god behandling også mens pandemien går sin gang.

Vi kjenner alle et sterkt behov for å gjenoppta så mye som mulig av pasientbehandling, fordi vi ser at mange lider helsetap på grunn av utsettelser. Helseministeren har gitt beskjed om at vi skal tilbake til normal drift, samtidig som vi skal opprettholde beredskap. Det snakkes sågar om å «ta igjen» etterslep.

Helsevesenet hadde dessverre et svært dårlig utgangspunkt for å håndtere en pandemi, både med tanke på sykehusfasiliteter og bemanning. Dette lar seg dessverre ikke løse på kort sikt. Beredskap koster, og pandemien legger beslag på sykehuskapasitet. Vi mener derfor at helseministerens bestilling er helt urealistisk.

Les også Mormor ble jordmor da Lucas kom til verden i ekspressfart

Som en supertanker

Å styre et sykehus er som å styre en supertanker. Kursendringen den siste måneden har krevd betydelig innsats og fleksibilitet fra ledere og ansatte. All behandling som ikke var strengt nødvendig, ble utsatt.

Da vi så de første katastrofemeldingene fra Italia, fryktet vi at manglende forberedelse ville sette oss i samme situasjon. Før de første pasientene ble innlagt var i tillegg et stort antall ansatte satt i karantene før vi hadde fått en eneste korona-pasient. Vi opplevde at smitte utløste et titalls karantener på samme avdeling, og at det potensielt kunne kvele hele avdelinger.

I dag er hele sykehuset omorganisert, vi driver egne smittemottak og pandemiposter for å skåne de pasientene som ikke er smittet. Det har tatt tid å utvikle en detaljert pandemiplan, vi har stort sett beveget oss i ukjent terreng og har møtt mange uforutsette utfordringer under en omstilling som savner sidestykke i nyere tid.

Til tross for at vi har samlet verdifull erfaring og er bedre forberedt, har vi erfart at det er ekstremt ressurskrevende å styre driften etter uforutsigbare smittebølger.

Les også André døde etter et uhell i Sørmarka Arena: Foreldrene og broren frykter at han ble offer for en krise ved akuttmottaket

To-i-ett-sykehus

Så lenge pandemien pågår, må vi av smittevernhensyn fysisk skille mellom pasienter som mistenkes å være smittet og ikke. Vi bruker mange senger på å ta imot, og avklare, korona-smittestatus hos innlagte pasienter fordi vi må vente på testsvar.

Dette er utfordrende da vi selv før pandemien manglet både senger og poliklinikkrom. Nødvendige smittevernsprosedyrer er i tillegg tidkrevende for medarbeiderne våre. Vi driver to sykehus i ett, og det reduserer kapasiteten vår.

Ny normal – hva innebærer det?

Det er opplagt at sykehusene må finne en ny normaltilstand under pandemien. En del av nødvendig omstilling ivaretar både pasienter og smittevern, for eksempel økt bruk av videokonsultasjoner. Men i tillegg til å drive to-i-ett-sykehus må vi fortsatt utdanne helsepersonell.

Vi må også fortsette utbyggingen på Ullandhaug og i tillegg sørge for at det nye sykehuset er bedre rustet for pandemi.

Like viktig er det å forsterke forskningsaktiviteten som kan gi oss svar på hvilke behandlinger som er nyttige og ikke i kampen mot koronaviruset.

Vi må, kort fortalt, sørge for at sykehuset settes i stand til å levere det ministeren ber oss om.