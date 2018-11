Kroken på døren for bemanningsbransjen?

Flere bemanningsselskaper har tatt i bruk ansettelsesavtaler som i beste fall fremstår å være i gråsonen av hva som er lovlig. For eksempel er det vanlig å inngå ansettelsesavtaler som omtales som «fast ansettelse uten garantilønn». En slik avtale innebærer at den ansatte bare har krav på lønn i de periodene de faktisk er utleid, mens de ellers ikke mottar lønn. Det medfører i praksis at arbeidstaker bærer risikoen for om arbeidsgiver har arbeid å tilby. Slike ansettelsesforhold medfører derfor uforutsigbarhet for de ansatte. Til tross for at slike avtaler fremstår som en omgåelse av hovedregelen om fast ansettelse – har det frem til nå sannsynligvis vært lovlig.

Innstramning

Lovgiver har nå valgt å lovfeste hva det innebærer å være fast ansatt. Den nye bestemmelsen krever at en fast ansettelse er løpende, tidsubegrenset og at den sikrer et forutsigbart og reelt stillingsomfang for den ansatte. Dette skal sette en stopper for bemanningsselskapenes bruk av faste ansettelser som i realiteten bærer preg av å være både midlertidige og uforutsigbare.

Konsekvensen vil bli at bemanningsforetakene i større grad må betale en fast og forutsigbar lønn til de ansatte – uavhengig av oppdragsmengde. Man kan spørre seg hvem som kommer til å ende opp med den økte kostnaden. Videreføres den til virksomhetene som benytter seg av innleie, eller er bemanningsbransjen villig til å tjene mindre? Dersom det blir enda dyrere å leie inn personell fra bemanningsforetak vil muligens virksomheter i større grad benytte seg av adgangen til å benytte seg av midlertidig ansettelse. Ikke nok med at det trolig blir dyrere å leie inn personell fra bemanningsforetak – det vil også mindre grad enn før være lovlig.

Tariffavtaler

Lovendringen medfører også en annen viktig innskrenkning for bemanningsbransjen. Etter dagens regler kan arbeidsgiver – såfremt virksomheten er bundet av tariffavtale – inngå avtale med tillitsvalgte om at virksomheten kan benytte seg av innleie fra bemanningsforetak. Fremover vil det kun være lovlig for virksomheter å inngå slik avtale dersom virksomheten er bundet av landsdekkende tariffavtaler, og med forbund som har minst 10. 000 medlemmer. Med andre ord, det vil i enda mindre grad enn før være lovlig å leie inn personell fra bemanningsforetak.

Fortrinn for utenlandske selskap

Kroken på døren? Eller overtar utenlandske bemanningsforetak? Etter vårt syn gjelder ikke kravene om fast ansettelse for utenlandske bemanningsforetak med utenlandske ansatte. Dermed vil utenlandske bemanningsforetak fortsatt kunne ha fast ansatte konsulenter som kun mottar lønn i perioder hvor de er utleid. Kostnadene til utenlandske bemanningsforetak vil dermed kunne bli langt lavere enn kostnader for norske bemanningsforetak. Trolig vil det medføre at utenlandske bemanningsforetak kan tilby lavere priser enn norske bemanningsforetak. Er det slik vi ønsker å ha det – at utenlandske selskap får et fortrinn? Eller har lovgiver glemt denne problemstillingen?

Det som uansett er sikkert – dersom det er lovlig å leie inn personell fra vikarbyrå – er at man i de aller fleste tilfeller da kan velge å ansette personell midlertidig. Hvorfor ikke bare ansette midlertidig i stedet for å leie inn personell?