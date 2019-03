Kunnskap om narkotika nytter

Enkelte omtaler narkotiske stoffer nesten som helsekost, som kurerer alt fra kreft og håravfall og gjør deg til et bedre menneske. Ikke alle, ikke flertallet, men noen.

Kvalitetssikret informasjon

Ungdom har tilgang på uendelige mengder informasjon på internett. Ikke alle disse kildene er like pålitelige. Derfor mener vi det har en verdi at ungdom får god og kvalitetssikret informasjon gjennom skole, helsevesen og offentlige organer. Kunnskap, ikke «fryktbasert informasjon».

Den amerikanske Monitoring the Future-undersøkelsen viser at ungdoms forståelse av risikoen ved cannabisbruk påvirker bruken. Når ungdom oppfatter cannabis som mindre farlig, øker bruken.

En norsk undersøkelse fant at kunnskap og gode relasjoner til foreldre var de to viktigste faktorene som beskyttet mot å takke ja til cannabis.

Normaliseringen av narkotika skaper inntrykk at av bruken er utbredt. Det kan senke terskelen for å prøve selv. Når «alle andre gjør det», så kan det vel ikke være så farlig? Derfor er det viktig å vise at narkotikabruk slett ikke er normen. Det kan trygge ungdom i beslutningen om å si nei.

Må forklare hvorfor

Kunnskap om skadevirkninger er også viktig for at ungdom skal forstå hvorfor vi regulerer rusmidler. Vi tror ikke det er nok å bare si til ungdom at de ikke skal gjøre noe, uten å forklare hvorfor. Så er vi selvfølgelig helt enig med Knutsen og Kjøsnes i at kunnskap ikke er nok. Men det er en av brikkene som må være på plass.