Ved siste budsjett ble det av flertallspartiene (inkludert Frp) bestemt en økning på 10 prosent for alle skatteobjekt. Dette kan man lese i handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune.

Ellers er det også feil at Frp er det eneste partiet som er imot eiendomsskatt, for vi i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er heller ikke noen fan av det. Så kan Wedler selvfølgelig skrive at vi var det partiet som foreslo størst økning i eiendomsskatten, men da må også hele forklaringen på dette komme fram. Og forklaringen er som følger:

Folkeaksjonen foreslo en økning i eiendomsskatten slik at folk må betale noen tusen kroner mer i året for at Stavanger kommune kunne bruke disse pengene til å tilbakebetale bompenger til folk i kommunen. Altså måtte du ha betalt noen tusenlapper mer i året, men ville altså ha fått tilbakebetalt det du hadde betalt i bompenger.

Hva gjør Frp og de andre partiene for å løse dette?

Ikke ideelt, men eneste løsning

Dette er selvfølgelig ingen ideell løsning og ikke slik vi ønsker det skal være, men det er den eneste løsningen vi kan gjøre selv i kommunen. Det finnes i alle fall ingen andre kjente løsninger. Og vi ønsker jo egentlig at bygging av veier er noe staten skal ta seg av og finansiere over skatteseddelen.

Vi skulle selvfølgelig ønske at vi ikke var kommet i den situasjonen som vi nå kommer i med en kraftig økning i bompengene på opp mot 32.000 kr per bil i året, men dette er det altså de fleste andre partiene som har bestemt. I Stortinget stemte også Frp ja til dette, men stemte riktignok imot det i bystyret og fylket.

Jo da, det er lett å kritisere oss for å ville øke eiendomsskatten, men vi forsøker i alle fall, ved å ville lage en refusjonsordning, å finne en løsning på det store problemet som bompenger vil bli for svært mange innbyggere fra oktober av. Hva gjør Frp og de andre partiene for å løse dette?

Vi kommer til å foreslå en ordning for å støtte de som får de vanskelig etter innføringen av de nye bomringene.

Frp stemte nei til konsekvensutredning

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger foreslo at det skulle lages en konsekvensutredning for hva det vil si for private når den nye bomringen trer i kraft, og med stemmene til Frp hadde vi fått flertall for dette. Men Frp valgte, sammen med sine feller i posisjonen, å si nei til dette. Hvorfor Frp ikke vil finne ut av konsekvensene av innføring av de nye bomringene og de nye takstene, kan man bare lure på.

Vi kommer til å foreslå en ordning for å støtte de som får de vanskelig etter innføringen av de nye bomringene. Dette kommer vi tilbake til med et eget forslag i bystyret. Og kampen mot bompenger komme vi, i motsetning til alle andre, aldri til å gi opp.