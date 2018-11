For tre år siden besøkte jeg en demenslandsby i Amsterdam. Det var et avgrenset område der bofelleskapene var lagt opp til at de mest mulig skulle ligne på et bymiljø med smale gater mellom husene. Landsbyen hadde eget teater, kafé og butikk, som hadde åpent noen ganger, slik at de demente skulle få handle som i en vanlig butikk.

Ventelister på sykehjemsplass

Flertallspartiene i Stavanger ønske nå å bygge en demenslandsby. Omsorgsboliger i Ramsvig som var nye på 1980-tallet, skal rives, og demenslandsbyen skal plasseres her. Jeg setter et stort spørsmålstegn ved om dette er rett bruk av penger, så lenge det er ventelister på sykehjemsplass i Stavanger. Det viktigste for å tilrettelegge et godt bomiljø for demente må være små, oversiktlige boenheter med et stabilt, kjent personale. Mulighet for å komme ut i en hage, gjerne en tilrettelagt sansehage, er også veldig viktig. De fleste av beboerne på sykehjem i dag er demente. Alle som arbeider på sykehjem, må derfor ha stor kunnskap om demens for å gi god omsorg og pleie til beboerne.

Dersom pasienter med demens er i såpass god form at de har utbytte av å gå i teater eller handle i butikk, synes jeg vi må kunne ta dem med i de samme butikkene som vi andre bruker. Dette må i hovedsak være pårørende sitt ansvar. Det er mye bedre å inkludere de demente enn å lage et spesialtilpasset bymiljø.

Informasjon er nøkkelordet

Randaberg kommune har arbeidet med et flott prosjekt som går ut på å få til et demensvennlig samfunn. Her er informasjon til befolkningen om denne sykdommen et nøkkelord. Jeg håper flertallspartiene i Stavanger tenker seg om en gang til før de bruker 400 millioner på en demenslandsby.