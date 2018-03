Kaniner lider også i kulda

For å ta seg av kaninene på en ansvarlig måte, må man sørge for at kaniner som bor utendørs har isolerte og oppvarmede hus, samt tilgang på en løpegård. Om man ikke kan tilby gode nok forhold utendørs, må man la dyrene flytte inn.

Underjordiske tunneler

Når man skal ta vare på dyr, må man kjenne til artens naturlige levesett. Vi kan lære mye om hvordan dyr bør leve ved å se på deres ville slektninger, og kaniner vil beskytte seg mot kulde og hete ved å oppholde seg i underjordiske tunneler. I kaninenes opprinnelsesland, Spania, vil det i tunnelsystemet alltid være en jevn og god temperatur, mens de samme dyrene får problemer når vi oppbevarer dem i bur og utsetter dem for vær og vind.

Forverrer tilstanden

Kaniner som lever stillesittende liv i bur, vil være utsatt for ulike ledd-, muskel- og skjelettlidelser. Kulde og trekk vil forverre tilstanden, føre til smerte og ubehag, og også øke risikoen for luftveisinfeksjoner. Gode boforhold er derfor avgjørende for kaninens helse og trivsel. Lune hus kan ha omlag sju varmegrader på vinteren. Da vil ikke temperaturendringen bli for stor når kaninene er i aktivitet i den tilhørende løpegården. Ekstra varme i huset er populært, og vil lindre en stiv og øm kropp.

Det er fire retningslinjer som må følges for å ha et godt utendørs kaninhold.

Kaninene er sosiale dyr og skal ha selskap av minst en kaninvenn.

Kaninene må ha tilgang til et isolert, svakt temperert og lunt kaninhus.

Kaninene skal ha tilgang til en løpegård.

Kaninene må alltid ha tilgang til høy og vann som ikke er frossent.

Et misforstått dyr

Kaniner er et misforstått dyr, og oppbevaring av kanin i bur har tidligere blitt ansett som akseptabelt dyrehold. Det er derfor ikke merkelig at det fremdeles er utbredt i befolkningen, men vi ser heldigvis en positiv utvikling. Det tradisjonelle kaninholdet blir i større grad erstattet av moderne fagkunnskap og et ønske om å forstå og ta hensyn til dyrenes behov.

Kunnskap jeg og Norges Kaninforening har formidlet i bøker og artikler, er ikke lenger kontroversielt, og både Veterinærinstituttet og Mattilsynet gir nå tilsvarende informasjon. Det er positivt, da kunnskapen blir standardisert og når ut til flere.