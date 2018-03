Arbeiderpartiet har vært en av de sterkeste forkjemperne for bompengefinansierte byvekstavtaler, der pengene til nye kollektivtiltak, sykkel og bilveier i stor grad kommer fra bilistene. Da de satt i regjeringsmakt ville de ikke engang si noe forpliktende om staten skulle bidra med penger.

Løfter om gratis buss

Nå skranter det med Ap’s oppslutning i meningsmålingene, og partiet springer full fart i alle retninger for å sanke stemmer. De skal være tøffere enn Frp i innvandringspolitikken, går i spagat om bompenger og kommer nå nok en gang med løfter om gratis buss.

Ap skal være tøffere enn Frp i innvandringspolitikken, går i spagat om bompenger og kommer nå nok en gang med løfter om gratis buss.

Det siste nye er forsider med løfter om at: «Ap vil ha priskutt til småbarnforeldre.» Men Ap har jo i virkeligheten ikke kommet med noe forslag om dette. De har for lengst vært med på å få akkurat dette utredet, og så lagt forslaget vekk. Men så kommer stemmepanikken, og de kommer nå i siste sekund med et forslag om å «vurdere hvordan innføring av bompengene virker inn på målet om å bli en mer attraktiv by for barnefamilier, redusere sosiale og økonomiske forskjeller – og vurdere løsninger for å kompensere for disse konsekvensene».

Jon Ingemundsen

Glemmer glatt alle andre

Det er jo ikke akkurat løfter om noe som helst, men masse utredningsarbeid om mange ting, som man virkelig kan lure på om Ap ikke har tenkt på i det hele tatt før nå. Men utad lover man noe til barnefamilier, enten de har god eller dårlig råd. Og man glemmer glatt alle andre.

For så å toppe populismen, kommer nå Stavanger Ap med sin ønskereprise om «gratis buss». Er det noen som husker Ap’s lokalvalgkamp i 2015? Da var gratis buss det store, store løftet som ble utbasunert overalt. Så kom de i posisjon i fylket som styrer bussprisene, og om noen andre skulle huske deres valgløfter, så har de i alle fall totalt glemt dem selv. Vi har ikke hørt et ord – ikke et pip – om «gratis buss» fra Ap etter valgkampen.

Løftet ikke en finger

Det vil si frem til nå. Nå skal Stavanger Ap i opposisjon ta av Stavangerinnbyggernes skattepenger for å betale for noe som de i posisjon i fylket har ansvar for, men ikke løfter en finger for å gjøre noe med.

Det er ikke snakk om penger til dem som eventuelt måtte trenge det mest. Nei, Ap skal gi gratis buss til dem som tilfeldigvis skal ta buss gjennom Hillevåg. Enten de har god eller dårlig råd. Men kanskje de tenker at det ikke er så farlig, det er viktigste er om de kan kjøpe seg noen stemmer?