Jeg er lei av å lese om de som oppsøker en fastlege, blir sendt til Distriktspsykiatrisk senter (DPS), får noen samtaler før de havner på institusjon for avrusning. Når de er ferdige så skjer det en ting, og det er at de blir sendt rett tilbake til hjemkommunen. Det som dessverre ofte skjer er at man havner tilbake uten særlig god oppfølging, ikke noe ettervern og rett i samme miljø som man kom fra.

Vi må hjelpe dem, gi dem tilstrekkelige oppfølgningen og skaffe bolig og arbeid. Er man midt inni rushelvete, så blir man som oftest ikke et helt nytt menneske etter en behandling.

Mulighet til normalt liv

Hvis man som rusavhengig hadde kommet til et nytt sted etter avrusningen. Et oppholdssted på veien hvor man ble sett, fikk en sjanse i arbeidslivet og virkelig fikk muligheten til å starte med blanke ark. Det kunne betydd en mulighet for å få seg et normalt liv, muligheten for å få seg en bolig en dag og fast arbeid.

Gjør ikke nok

Regjeringen gjør mye på dette området, men vi gjør ikke nok. Vi må sørge for at spesialisthelsetjenesten styrkes enda mer, at de større kommunene har bedre tjenester og at hver enkelt rusmisbruker ikke bare får avrusning, men en mulighet til å starte med blanke ark og bygge opp et nytt liv.