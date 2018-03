Kreativiteten i vår by har tatt en snodig vending. Vi er blitt presentert en spektakulær heliumballong, svevende over sentrum nattestid, fulgt opp av kunstige holmer i Breiavatnet, og det siste og hotteste, en unik kuppel på toppen av Ullandhaugtårnet. Prosjekter som dette blir slått stort opp i pressen uten antydning til spørsmålsstilling til de glansbildene som presenteres. Det betenkelige er at konseptene forutsetter at kjente, kjære fastpunkter i bybildet forstyrres. Skulpturparken i Breiavatnet, ofte kalt byens hjerte, ville totalt forandret opplevelsen av det sentrale Stavanger. Femti millioner var prisen.

Nå har dette prosjektet fått lov å dø i stillhet. Men så dukker det straks opp et nytt: Kuppel på toppen av Ullandhaugtårnet.

En magisk kuppel

Den beskrives i Rosenkilden, i høystemte ordelag og Aftenbladet følger opp mellom annet med denne teksten: «Kloden som symbol er kort og godt ekstremt spennende, ytterst moderne – men med et historisk perspektiv. Organisk, vakkert og modig samtidig.» Og Aftenbladet fortsetter: … plasseringen er genial, tårnet kan bli et utstillingsvindu for hele regionen og sette Stavanger på verdenskartet. En spektakulær turistattraksjon.

Et felleseie

Midt i all lovprisingen av det ombygde tårnet må det være lov å være litt kritisk. Ullandhaugtårnet er jo et felleseie, inngrodd i vår bevissthet, et fastpunkt på Nord Jæren. Tårnet er vakkert der det kneiser på toppen av Ullr sin haug – en av de gamle gudene! Snorre skriver: «Ingen kan kappes med ham. Han er vakker og fører seg som en dyktig kriger.» Nå utfordres Ullr og «hans» vakre tårn.

Samlingspunkt?

Tårnets betydning som innovasjons- og utstillingssenter og som turistmagnet framheves av alle som uttaler seg. Spørsmålet om tilgjengelighet blir da helt sentralt. Hvem orker bakken opp fra parkeringsplassen – i hvert fall ikke en gjennomsnittsturist. Men da kan vel turistbussene bare kjøre helt fram? Problemet er at det vil skape kaos og uro rundt tårnet, og kreve store arealer planert og asfaltert for å kunne snu og parkere. Slike kinkige problemer blir fortiden besvart med at det snart kommer små førerløse biler, men de vil selvsagt ikke ta mindre plass, om de skal frakte like mange.

Vel framme ved tårnets fot gjenstår å komme seg 11 etasjer opp til den magiske kulen. Det krever stor heiskapasitet om en turistlast fra Vågen skal fraktes opp og ned.

Det er svært vanskelig å forestille seg hvorledes Tårnet kan bli det fylkesordfører Ege Tengesdal forestiller seg: « … et samlingspunkt for både nærmiljøet, men også for hele regionen.»

Vis nøkternhet

Det må kreves en seriøs utredning av hvilke muligheter det er for å innfri forventningene som er kommet til utrykk i mediene. Vi har erfart hvorledes det offentlige i en tidlig, høystemt fase, har kjøpt til eksempel «Hermetikken» ved Ledaal og Norges Bank i sentrum. Begge deler stort sett til ubehag. Derfor vis nøkternhet, klarlegg forutsetningene, lekre skisser er ikke tilstrekkelig grunnlag for valg.