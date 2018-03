Ikke skremselspropaganda om barsel

Uheldigvis for Tina Bru så kan vi både lese, høyre og regne. Da vet vi dessverre at vi har rett når vi advarer mot Høyres «fast track» for mor og barn.

For det første: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige liggetida på sykehus etter fødsel har blitt redusert fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 døgn i 2016.

For det andre: Når den nye kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen står ferdig i 2022, er planen at 40 prosent av kvinnene skal reise hjem 6 til 24 timer etter fødselen.

For det tredje: På det nye sykehuset i Stavanger er barselhotellet fjernet. Det skal innføres såkalte «multirom». I hovedfunksjonsprogrammet for det nye sjukehuset heter det:

«Fleire friske mødre vil kunne dra heim frå sjukehuset same dag som barnet blir fødd.»

Det er ikke slik i dag at det kun er faglige vurderinger og mors ønsker som avgjør liggetiden. Kapasitet og økonomi spiller en rolle. I alt Høyre planlegger så legges det opp til kortere liggetider.

Jeg skal gi Tina Bru og Høyre rett i to ting:

Mor og barn vil ikke satt på gata 6 timer etter fødsel. Mor og barn vil derimot bli sendt hjem alene til huset sitt for å alene jobbe med ammeproblem og kanskje en gnagende mistanke om gulsot.

Jeg skal også gi Tina Bru rett i at vi har en god barselomsorg. Det er nettopp derfor vi i Senterpartiet protesterer så heftig når Høyre vil demontere den.