300.000 trailerlass kan forsvinne fra veiene og flyttes over på sjøen. Det vil redusere ulykker, køer, veislitasje og skadelige utslipp. Effekten blir blant annet kutt i CO₂-utslipp tilsvarende 150.000 personbiler og en innsparing for samfunnet på 1,3 milliarder kroner, ifølge beregninger Norges Rederiforbund har gjort. Men da trengs det en sterkere politisk satsning på og bedre tilrettelegging for å velge sjøveien fremfor motorveien.

Feil retning

Siden 1990-tallet har det vært en bred og tverrpolitisk enighet om at mer godstransport skal flyttes fra vei til sjø og bane. Dessverre går utviklingen i feil retning både med tanke på målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane, men også hva gjelder målet om å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransporten sammenlignet med veitransporten.

Riksrevisjonen dokumenterer disse forhold ettertrykkelig i sin rapport «Riksrevisjonens undersøkelsen av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane», presentert 28. februar 2018.

Kritikkverdig

Riksrevisor Per Kristian Foss mener det er kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. – Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sa Foss ved rapportfremleggelsen.

De Maritime Fora på Vestlandet mener det må legges frem en helhetlig transportpolitikk som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig opp mot veitransporten. Grunnlaget i Nasjonal Transportplan (NTP) og Godsanalysen, som var grunnlaget for denne, er allerede påvist å ha vært for lite ambisiøse. Vi ser også at gjennom søkningen til tilskuddsordningen for godsoverføring har det blitt avdekket et overføringspotensiale fra vei til sjø som er langt større enn tidligere anslått.

De Maritime Fora på Vestlandet mener derfor at: