Aftenbladets leder bommer om kaoset rundt bussveien i Hillevåg

De har helt rett i at tusenvis av foreldre i Stavanger hver dag sitter i kø for å komme seg igjennom Hillevåg, men mye av skylden for dette skyldes den tekniske utformingen av bussveien. Flertallspartiene i Stavanger har sett dette problemet. Derfor tar vi ansvar ved å bevilge 12 millioner kroner til å rette opp dette konstruerte kaoset i Hillevåg.

Lyskryssløsningen er et problem

Vegvesenet har selv innrømmet til NRK 20. oktober 2017 at lyskryssløsningen i Hillevåg er et problem, og at de jobber med saken. Hvordan det skal være en politisk ansvarsfraskrivelse at aktører med ansvar holdes nettopp til ansvar, er vanskelig å forstå. Mye av utfordringen ligger nettopp i den tekniske utfordringen som er utenfor politikernes kontrollsone.

Andre alternativer

Det er ingen politikere som har sagt at vi skal skape et karbonmonster med tusenvis av biler på tomgang som venter på at bussen skal kjøre igjennom en rundkjøring, slik dagens situasjon er. Kun at det skal utvikles substitutter og andre alternativer. Selv om det er vedtatt et nullvekstmål for privatbiler, betyr ikke det at vi skal gjøre veiene våre minst mulig fremkommelige. Det har aldri noen vedtatt.

Aftenbladet skriver «for Vegvesenet utfører jo oppgaver på grunnlag av politiske vedtak». Vegvesenet er de som står ansvarlige for å utforme de tekniske løsningene, selv om politikerne fatter vedtak om prosjekter skal bli til, som for eksempel bussveien.

Av og til virker det som om vi glemmer at det fortsatt er Vegvesenets primæroppgave å vedlikeholde og bygge veier som er utformet for å ta bilister fra a til b. Den som mener noe annet, har misforstått fullstendig.

Må gjerne utdype

Til slutt stiller vi spørsmål til hvordan Aftenbladets leder kan mene at en bybane skulle gjøre trafikksituasjonen annerledes i Hillevåg og Mariero må de gjerne utdype. Særlig ettersom bussveien er utformet likt av hensyn til at den skal kunne konverteres til nettopp bybane. Det er heller ikke slik at det er vesentlig forskjell på buss og trikkevogn når alt kommer til alt, bortsett fra prislappen.