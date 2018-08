Denne sommeren har jeg besøkt en rekke bedrifter i Rogaland. Felles for dem alle er at de drives av mennesker som virkelig ønsker å skape arbeidsplasser og det å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Lokale arbeidsplasser og bosetting i distriktene er viktige motiver for dem som tar sjansen.

Vel så gode lønnsvilkår

En rekke av bedriftene har organisert seg, og har en stor andel fagorganiserte, andre ikke. Det er ikke noe som tilsier at de uorganiserte er useriøse. De tilbyr vel så gode lønnsvilkår som en tariffavtale ville ha gitt, i enkelte tilfeller også bedre. Likevel stempler venstresiden de som ikke er fagorganiserte som useriøse.

Det forundrer meg at Ap, med Hadia Tajik i spissen, går så hardt ut mot næringslivet og krever en «opprydning». Dersom motivet er at bedrifter skal tvinges til å organisere seg, må budskapet jommen meg bli tydeligere. Størstedelen av norsk arbeidsliv er ryddig og anstendig, og vår jobb er å sørge for at det forblir slik også i fremtiden. Da trenger vi fortsatt en sterk, norsk modell, med et godt trepartssamarbeid. Ikke krangling om hvem som vil mest.

Et godt regulert arbeidsliv og næringsliv er nøkkelen til god økonomi og velferd til alle. Men det er forskjell på nødvendig modernisering av regelverk og det å kvele verdiskaping og norske arbeidsplasser.

De private vel og merke

Under Arendalsuka kom Tajik og LO-Gabrielsen med nok et angrep på norsk næringsliv. Det private vel og merke. Det siste året har Ap og LO tatt for seg bransje etter bransje. Gode leverandører innen barnehage, sykehjem og barnevern er stemplet som profitører, franchisemodellen er kraftig kritisert, og det er innført lite fruktbar vetorett for fagbevegelsen innen vikar- og bemanningsbyråer.

Nå må næringslivet og deres organisasjoner våkne. Når bransjene angripes, enten for at de går med overskudd eller har en forretningsmodell fagforeningene misliker, så ser vi forslagene hagle inn i Stortingssalen. Hver enkelt bedrift har selvfølgelig sjelden mulighet til å svare for seg, de er opptatt med å skape arbeidsplasser, ikke snakke med politikere. Før bedriftene får med seg hva som skjer, kan Stortingsflertallet ha forverret rammebetingelsene deres radikalt.

Umoderne ønske

I et Norge som har et av verdens best regulerte arbeidsliv, og SSB-tall viser at 9 av 10 arbeidstakere er fornøyd med jobben sin og opplever støtte fra sjefen, mener allikevel Ap at arbeidsfolk trenger å få tryggheten tilbake. Ap’s opprydningsaksjon høres mer ut som Orwellsk nytale for å forsvare sitt umoderne ønske om innstramminger, reguleringer og mindre fleksibilitet.

Høyre vil oppdatere lover og reguleringer for å tilpasse det til et moderne arbeidsliv. Ap har sovet i timen, og legger frem forslag i Stortinget først når regjeringen har sendt sine anbefalinger ut på høring. Dette gjelder i alt fra renholdsforskriften til saken om nye reguleringer rundt innleie.

Skal være hovedregelen

Fast ansettelse i hel stilling skal fortsatt være hovedregelen i et ryddig og godt regulert norsk arbeidsliv. Men det er stor forskjell på dette og det å gå til kamp mot enkeltbransjer som risikerer å kveles av urimelige nye krav ført i pennen av Rødt og adoptert av Arbeiderpartiet.

Norsk arbeidsliv er et av de mest skapende, produktive og familievennlige i verden. Oljelandet Norge trenger nå et enda mer mangfoldig næringsliv som hjelpes og heies frem av politiske partier som vil dem vel.