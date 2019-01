Arbeidstilsynets jobb er å sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt

Under overskriften «Arbeidstilsynet bryr seg ikke om en levende by i Stavanger» skriver arkitekt Tor O. Austigard om Arbeidstilsynets behandling av byggesaker. Illustrasjonsbildet til kronikken viser til en planlagt kafé i Vinkelgata 2, som det ifølge bildeteksten vil bli vanskelig å gjennomføre med Arbeidstilsynets krav.

Austigard skriver at Arbeidstilsynet er en alvorlig brems i utvikling blant annet av Pedersgata i Stavanger. Han skriver videre at Arbeidstilsynet er lite løsningsorientert, at Arbeidstilsynet ikke bryr seg om bygningsvern, og at han nå på vegne av små og seriøse aktører vil ta kampen mot Arbeidstilsynet.

Ulike interesser skal ivaretas

Vi er alltid glade for innspill om hvordan vi gjør jobben vår. Men vi kjenner oss ikke igjen i påstandene Austigard kommer med.

Når det handler om byutvikling og næringsutvikling, er det flere interesser som skal ivaretas. Arbeidstilsynets oppgave er å ivareta hensynet til de som skal jobbe i byggene.

Når vi behandler byggesøknader, er vår oppgave å sørge for at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas. Derfor er det noen krav som må innfris når byggesøknader skal behandles og godkjennes. Vår ambisjon er å være løsningsorienterte, og vi bruker skjønn innenfor det regelverket som er der for å sørge for at arbeidstakerne har forsvarlige arbeidsforhold.

Alle saker er unike

Men, for det første la meg gjøre klart følgende: Arbeidstilsynet har ikke mottatt noen søknad vedrørende Vinkelgata 2.

For det andre: Når slik søknad foreligger, vil den bli behandlet i tråd med regelverket.

Enhver sak vurderes unikt og i forhold til de muligheter for skjønnsmessige vurderinger som regelverket gir. Men, utgangspunktet er alltid regelverket, og vår oppgave ved søknadsbehandlingen er å vurdere om krav i lovverket er oppfylt. Arbeidstilsynet sin oppgave og reglenes formål er å bidra til arbeidsplasser med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er også mulig å klage på våre vedtak for å få en prinsipiell avklaring og om behandlingen har vært i tråd med reglene.