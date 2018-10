Ett av tiltakene som skal finansieres er en sykkelstamvei mellom Sandnes og Stavanger. Jeg har selv syklet en del i området de siste 25 årene, både ifm. trening og til jobb, noe som ikke har vært spesielt krevende. Men nå skal det altså bygges en sykkelvei på 13 km til den nette sum av 1,3 mrd. En kan jo tenke at dette er en slags glipp, men om en ser på hva som er bygget tidligere, så ser dette ut til å være ambisjonsnivået. Den eleverte gang- og sykkelrundkjøringen i Tjensvollkrysset kostet 119 mill., uten at køene ble nevneverdig kortere av den grunn.

Mangel på måtehold

Begge disse prosjektene viser alt for høye ambisjoner og mangel på måtehold. Litt typisk norsk, hvor vi skal bygge signalbygg i verdensklasse så snart anledningen byr seg. Med mer måtehold, kunne prisen på Bymiljøpakken blitt betydelig lavere.

Utfordringer knyttet til klima og miljø må løses globalt og lokalt. Men alt for mange lever i den tro at bare vi gjør jobben her hjemme, så løser vi problemet for hele verden. Flere kunne hatt nytte av å kjøpe en globus eller et verdenskart og ta innover seg hvor lite landet vårt er. En kunne oppnådd mer med gode tiltak i andre deler av verden. Lokalt bidrar vind og regn til at luftkvaliteten er god, sammenlignet med f.eks. Oslo. Men om man virkelig ville tatt tak i disse problemene, hvorfor har man ikke gjort noe med cruiseskipene i Stavanger sentrum, som hver forurenser mer enn 10.000 biler? Og hvordan kan det ha seg at politikerne også ønsket at elbiler skulle betale i bomringen? Forslaget gikk man riktignok bort fra, men begge deler gjør at miljøargumentasjonen blir tvilsom.

Belastes ytterligere

Bilistene betaler allerede betydelige avgifter ved kjøp av bil, som eier av bil og bruker av bil. Til tross for dette, skal denne gruppen belastes ytterligere, i de nye bomringene.

Bompenger innkreves uten å ta hensyn til inntekt, noe som betyr at dem med lav inntekt belastes mest. I tillegg kan de med god inntekt gjerne kjøpe seg elbil i tillegg, slik at de slipper å betale i det hele tatt.

I informasjonsskrivet som ble sendt fra fylkeskommunen, ble det vist regneeksempler med kjøring til og fra jobb. Levering/henting i barnehage og fritidsaktiviteter, var ikke tatt med. For dem med flere barn, som deltar på ulike ting, blir dette enda mer krevende. Ja, noen kan kanskje basere seg på kollektivtilbud eller sykle, men det er også mange som ikke kan det. Det bør finnes mer rettferdige finansieringsløsninger når vi bor i ett av verdens rikeste land.

Det bør også nevnes at mange av dem som har besluttet de nye bomringene, får dekket sine utgifter ved bompassering. Signalet som gis blir at alle andre skal betale, men ikke dem.

Arrogant holdning

Nordmenn er gjerne litt tilbakeholdne og mange opplever det som utenkelig å protestere offentlig. Mange av dem som nå har demonstrert, har sannsynligvis gjort dette for aller første gang. Dette er ikke dem som møter opp hver gang det byr seg en anledning til å demonstrere mot et eller annet. Ordføreren i Sandnes forstod dette og ville utsette innføringen fra 1.10. Å kunne innrømme at man kan ha tatt feil, står det respekt av. De andre politikerne derimot, sto på sitt og viste en arrogant holdning som harmonerer dårlig med å være folkevalgt.

I dag er konsekvensutredning en selvfølge når store prosjekter gjennomføres. Dette er noe man gjør før de besluttes, med den hensikt å få belyst og håndtert de negative sidene, samt forsikre seg om at de positive sidene oppnås. Samferdselsministeren åpnet opp for å utsette oppstarten, en utsettelse som kunne blitt brukt til å gjennomføre en konsekvensutredning. Denne muligheten valgte man bort.

I en sak som har opprørt så mange, er det få politikere som har tatt seg tid til å argumentere for de valg som er tatt. Sammenlignet med deres opptreden i forkant av valg, er de ikke til å kjenne igjen.

Godt valg i 2019

Om ett år er det valg og da håper jeg denne saken ikke er glemt. Flere vil kanskje tenke at det å velge parti blir håpløst, fordi ingen er til å stole på. Mulig det, men dersom dette er en viktig sak som bør vektlegges under valget, kan det kanskje være nyttig å prøve eliminasjonsmetoden? Velg bort dem som åpenbart vil ha det som nå er innført, og la det endelige valget falle på ett av de partiene man sitter igjen med til slutt. Godt valg i 2019!