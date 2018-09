Dette er riktignok en stor debatt i Sverige, men som eneste fortelling til det norske folk, bidrar det til en unyansert og forenklet bilde som nærer den oppfatning av det nordmenn kaller «svenske tilstander».

Jarl Wåge gjorde i Aftenbladet 1. september et rettferdig forsøk på å nyansere bildet av Sverige i norske medier. Wåge pekte på at flere mellomstore svenske byer blomstret, og at det var lite å se av de fiendtlige holdninger vi ellers leser om og forbinder med utviklingen i landet. Etter kronikken ble han beskyldt for å drive strutsejournalistikk siden byene han besøkte lå i Norrland (Nord-Sverige).

Segregering

Det svenske politikere strever med, og det som egentlig er den store utfordringen i landet, staves segregering. Sverige opplever i dag en segregering som det ikke finnes motstykke til i Norge. Derfor er Wåges fortelling om Sverige minst like sann som den fortellingen om nynazistene som delte ut flyers på torget i Ludvika.

Svenske byer preges av en voksende øvre middelklasse, som har råd å spise ute flere ganger i uken og reise på utlandsferie flere ganger i året. Ingen større forskjell til den norske middelklassen altså. I svenske byer har flere gjort «bostadskarriär», og prisene på boliger i byene er nå så høye at folk med vanlige jobber ikke har en sjanse til å komme inn på boligmarkedet hvis de ikke har spart siden fødselen. Typisk for denne øvre middelklassen er at de ikke stemmer på Sverigedemokratene, men heller har meget liberale holdninger til innvandring. Kanskje fordi de i sitt daglige liv faktisk er lite berørt av konsekvensene av den økende innvandringen.

Levd side om side

At Sverige er et segregert land, er på ingen måter noe nytt. Allerede i skolen på 80-tallet var det allment kjent at man som hvit, skandinavisk jente ikke satte sin fot i innvandrertette drabantbyer, så som Alby, Tensta og Rinkeby. Innbyggerne i byene har levd side om side, men helt ulike liv med totalt ulike forutsetninger. Den store innvandringen til Sverige har satt modellen på spill, og det begynner å bli tydelig at den tidligere håndteringen av innvandrerspørsmål ikke fungerer lenger. Ingen ønsker å bygge videre på de gettoer som egentlig har eksistert lenge.

Overlegen distanse

Den svenske, hvite middelklassen kan ikke lenger forholde seg til innvandringen med en overlegen distanse. Og politikerne må på alvor forholde seg til at segregasjonen i de store, svenske byene bare vokser. Det er et virkelig problem, og for å forstå segregasjon, må den belyses fra flere hold. For å forstå valget i Sverige, er det derfor ikke nok å intervjue en sverigedemokrat på torget som beklager seg over en voksende innvandring. Det er bare en puslespillbit i puslespillet.