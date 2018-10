I et debattinnlegg i Aftenbladet 2. oktober stiller klubbleder Roy-Inge Nilsen ved Rosenberg spørsmål om det er plass til «han far og de» i 2018? Henvisningen går til det innspill Buøy Invest AS har gitt til kommende rullering av kommuneplan.

På vegne av Buøy Invest AS må vi få lov å si at det innspill, som er gitt, tar sikte på å tilrettelegge for vår viktigste leietaker, Rosenberg, i nye 100 år. For å greie dette må vi sørge for å gjøre Buøy attraktivt for bydelen og for Stavanger, som by.

Støyen

Samfunnet utvikler seg, men det er ingen motsetninger mellom Rosenberg sin virksomhet og utvikling av Buøy. Klubben peker dog på det som er det viktigste å løse, nemlig støyen Rosenberg produserer. Buøy Invest AS har i sitt innspill vist til hvordan det såkalte øst-området kan skjermes mot støy fra Rosenberg. Og la oss legge til at vi er enige i at det ikke skal gis tillatelse til å bygge en eneste bolig på øst-området før støyskjerming er ordentlig utredet og dokumentert gjennom en planprosess slik plan og bygningslov legger opp til. Vi forutsetter dog at Rosenberg forholder seg til lovlige rammer for utslipp av støy.

Verftsområdet som Rosenberg og GMC leier, skal fortsette nøyaktig som i dag.

Sleggen er mindre brukt i dag enn når man klinket stål i gamle dager. Like fullt har klubblederen rett i at støy fra et sleggeslag er like kraftig i dag, som for 100 år siden. Når det er sagt, så må vi være klar over at de store installasjonene som er avhengig av transport på sjøen, har sin plass lengst vest på området Rosenberg leier. Vi kjenner alle plasseringene til storheter som Statfjord-plattformer og senest Martin Linge til kai ved Rosenberg. Fra denne lokasjon er det under 300 meter åpen sjø til motsatt side av fjorden og boligprosjekt, som «innseilingen». Her finnes ingen mulighet for skjerming mot støy. Fra samme lokasjon til nærmeste bolig på øst-området er det over 530 meter. I tillegg kan det skjermes fysisk med buffersone hvor flere tusen nye arbeidsplasser skapes.

Området ligger nærmest brakk

Øst-området ble av Rosenberg valgt bort allerede i 2003. Dette med bakgrunn i at man ikke lenger hadde behov for så store arealer som den gamle skipsbyggingen krevde. Siden er det brukt nær 100 mill. kr på å rense området for forurensning, og området ligger nærmest brakk og blir bare brukt til lagring. Øst-området er også mindre enn nytt industriareal Buøy Invest har kjøpt og tilført gjennom nytt land, som følge av utfylling av Ryfast-masse. Området er også bedre egnet enn det gamle øst-område til nye sjørettede næringer og tilbyr dybder hvor skip kan komme til kai.

I sum gjenspeiler innspillet Buøy Invest AS har gitt fem delområder, som kan være med å løfte attraktiviteten til våre leietakere, Rosenberg, GMC, Falkck Nutec, samt til bydelen og Stavanger sentrum. Det er øst-området til bolig og buffersone mellom industri og bolig. Her kan det skapes over 1000 nye og sårt tiltrengte boliger i «sentrum» av Stavanger, samt over 3000 nye kontorarbeidsplasser. Verftsområdet som Rosenberg og GMC leier, skal fortsette nøyaktig som i dag. Så har vi nytt land, som følge av Ryfast-masse. Dette området utgjør ca. 100 mål og muliggjør en storstilt satsing på nye arbeidsplasser. Bangavågen blir det mest synlige og kan løse handelsutfordringene til bydelen, samt få etablert gode møteplasser for unge og gamle.

Godt sted å arbeide og bo

Noen ganger kan det stilles spørsmål til om det er preservering eller utvikling vi trenger? Kanskje trenger vi en Bergesen d.y. for at «han far og di» skal ha et sted å arbeide? Og la oss inderlig håpe og arbeide for at rammevilkårene for Rosenberg medfører nye 100 år med industri på Buøy. Buøy Invest vil gjøre sitt for å få et godt sted hvor man både kan arbeide og bo.