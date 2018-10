Høststormene er her. Ikke alle trær kommer levende fra det. Noen velter og går over ende, mens andre mister noen greiner bare.

Ser uryddig ut

Naturvernforbundet i Rogaland får ofte spørsmål fra turgåere, spesielt rundt Mosvatnet i Stavanger hvor vi holder til. Turgåerne synes det ser så uryddig ut med velta trær som ikke ryddes bort og lurer på hvorfor vi eller kommune ikke gjør noe med det.

Da svarer vi: La de store, døde trærne bli liggende. De er ikke så døde som de ser ut til. Å, sier turgåerne. Og vi utdyper: Når et tre går over ende, flytter et helt samfunn av lav, moser, insekter, sopp, bakterier og større dyr inn i treet. Disse tiltrekker seg igjen fugler og andre dyr som er på leit etter mat. Og vips, så er plutselig det velta og døde treet blitt et helt univers av nytt og viktig liv. I tillegg til store og døde trær, kan for eksempel en haug med kvist og greiner i hagen din være et godt skjulested for pinnsvin gjennom vinteren.

I en tid hvor arter forsvinner og utryddes fra jorden i en helt syk fart, er det viktig at vi alle gjør en liten innsats for å ta vare på livet. Forsvinner insektene, forsvinner fuglene. Og så videre.

Smårydding er fint

Trær som utgjør en sikkerhetsrisiko må fjernes, og litt smårydding er fint, men la døde trær og hauger med kvister bli liggende. Når du vet hvor viktig det er, og hvor mye liv det kan være i et «dødt» tre, så ser det kanskje ikke så uryddig og stygt ut likevel?