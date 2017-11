«Jeg hater barnehagen, ingen vil leke med meg, jeg hater meg selv!» Gutten min på fem år dømmer seg selv og omgivelsene hardere enn det som er vanlig. Han strever fordi følelsene og reaksjonene hans ofte blir voldsomme i forhold til situasjonene han opplever, og han strever fordi både barn og voksne reagerer negativt på oppførselen hans.

Kjente motstand

Jeg kjente lenge på motstand mot å ta imot hjelp. Med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og andre instanser på banen blir det liksom definitivt bekreftet at utfordringene er større enn generell umodenhet. Men da vi etter en lengre prosess ble innvilget tiltak var det en lettelse, og etter det skjedde ting fort. I juni anbefalte PPT tolv timer per uke med spesialpedagog, og i august fikk vi oppfølging fra «Ressurssenter for styrket barnehagetilbud» av en profesjonell og varm dame, som min sønn fort knyttet seg til. Hun jobber med ham i mindre grupper, og målet er at han skal bli så trygg at han vil mestre overgangen til skolen til neste år. På kort tid har han gjort store framskritt, og han trives allerede bedre i barnehagen. Før kunne han vegre seg for å gå inn på avdelingen, mens nå hender det at han løper inn. Det gjør godt i morshjertet!

Forebyggende effekt

Med dette vil jeg rette en stor takk til politikerne som i en årrekke har vektlagt tidlig innsats i den gode Stavanger-barnehagen. Jeg er dypt takknemlig for at dette blir prioritert. Ikke bare har dere gjort hverdagen bedre for en familie på Tjensvoll, for kommunens arbeid med tidlig innsats har forebyggende effekt og vil trolig vise seg igjen i færre saker som krever langvarig oppfølging.