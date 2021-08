Hvis KrF forsvinner

DEBATT: Partiet KrF forsvinner ikke, men jeg tenker selvfølgelig på stortingsvalget og den berømte sperregrensen på 4 prosent.

«Partiet er ikke noen menighet, men det må aldri glemme at den opprinnelige visjonen var å være et salt og lys i det politiske Norge», skriver Arnfinn Clementsen. Her partileder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Thomas Brun

Debattinnlegg

Arnfinn Clementsen Pastor og 7. kandidat for KrF på Stortingslisten

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Meningsmålingene siste året har ikke vært oppmuntrende for KrF med noen unntak, men det er valgdagen som teller. Tendensen i Rogaland virker positiv. Målet er to på tinget fra vårt fylke!

Men hvis KrF skulle forsvinne fra Stortingssalen, vil det få konsekvenser på mange områder i landet vårt, og ikke minst for kristne kirker og organisasjoner. Derfor oppfordrer jeg til bred kristen samling rundt KrF ved det kommende valget. Det handler ikke om at partiet er perfekt eller imøtekommer alle forventninger eller synspunkt i et mangfoldig kristen-Norge, men fordi de fleste av oss ikke ønsker konsekvensene av at partiet forsvinner.

Ikke alle får øye på det KrF bidrar med og den betydning partiet har.

KrF og kirken

På samme måte som Arbeiderpartiet har et spesielt forhold til fagbevegelsen, har KrF alltid hatt og bør fortsatt ha et nært forhold til det vi kan kalle «kristen-Norge». Kirken må ikke bli et politisk redskap for noen eller noe, men det betyr ikke at den skal stille seg utenfor et aktivt samfunnsengasjement. Samtidig er samfunnet sekularisert og Bibelens verdier er ikke på samme måte et folkeeie som for noen tiår siden, og kirkebildet har blitt mye mer mangfoldig. Partiet er ikke noen menighet, men det må aldri glemme at den opprinnelige visjonen var å være et salt og lys i det politiske Norge. I verdispørsmål vil en samfunnsengasjert kirke og KrF ha mange sammenfallende ønsker og synspunkt.

Ved årets Stortingsvalg er KrF mer enn noen gang avhengig av at et stort antall stemmer fra den aktive kristne kirken for å komme over sperregrensen og beholde sin styrke som en betydelig politisk maktfaktor.

Les også – Valgkamp? Nja, jeg liker egentlig best å bare jobbe

Hvor går KrF

Krf er et verdiparti og et sentrumsparti. Dessverre blir partiet noen ganger litt «grått og utydelig» i stedet for lysende gult, ikke minst i regjeringssamarbeidet hvor det må inngås kompromiss. Ikke alle får øye på det KrF bidrar med og den betydning partiet har. Jeg synes Norge har en god regjering med Erna Solberg som statsminister, og KrF er en viktig del av dette. Slik meningsmålingene er nå, kan det se ut som vi får en rød-grønn regjering. Fra en side kunne det være bra for KrF med noen år i opposisjon og blankpusse egen politikk. Likevel, i regjering kan mye utrettes. Størrelsen på partiet vil uansett bestemme innflytelsen. Det er valgdagen som teller!

Arbeiderpartiets vedtak om selvbestemt abort inntil 18 uker, for ikke å snakke om SVs vedtak om 22 uker, viser en urovekkende utvikling i samfunnet. Krf viser igjen tydelighet på ett av partiets kjerneområder, livsrett og menneskeverd, og i det terrenget kan partiet både vinne tilbake velgere og vinne nye velgere!

Verdimobilisering

Jeg hører en del misfornøyde røster fra kristent hold, både fra konservativ og liberal side, og fra mer høyreorienterte eller venstreorienterte. En skal være forsiktig med å plassere hverandre i disse «båsene», men jeg håper at det på tross av uenigheter blir en verdimobilisering for KrF ved dette valget. Jeg er heller ikke fornøyd med alt i KrFs program og politikk, og kan av og til savne mer tydelighet, men det finnes heller ikke et politisk parti skreddersydd for hver og en av oss. Jeg stiller opp på listen for å bidra til et godt valg for KrF i Rogaland.

Hvis KrF forsvinner fra vår nasjonalforsamling og blir svekket som politisk kraft i Norge, vil ikke minst kirken merke det i en tid da toleransen mer og mer har fått enveiskjøring, og trosfriheten på mange måter er truet. Det kan komme nye forslag som ytterligere vil svekke det kristne menneskesynet og trosfriheten, og som vil begrense friheten og støtten til friskoler, kristent barne- og ungdomsarbeid osv. Det ville bli en «blåmandag» for kristen-Norge å våkne 14. september og se at KrF er under sperregrensen.