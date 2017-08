Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skryter i Aftenbladet 17. august av regjeringens «ja-stempel» til kommunene, men slike lettvinte veier til kommunal selvbestemmelsesrett kan gi svært uheldige utslag.

Problemet er at vindkraft er et svært komplekst fagområde som for de fleste lokalpolitikere og kommunale saksbehandlere også er nytt. De mangler kunnskap til å vurdere og forstå de konsekvenser et vindkraftverk vil få for kommunen og, ikke minst, for de av deres innbyggere som må leve med miljøplagene det medfører. Til og med det å forestille seg størrelsen av en 150 m høy vindturbin, er noe jeg ser mange ikke klarer. Et eksempel: En vindturbin har en kildestøy på 104–108 desibel når det blåser frisk bris. Det tilsvarer lyden fra en motorsag, men hvor mange vet det og forstår hva det vil innebære for naboene? Også når det gjelder naturkonsekvenser er kunnskapsgrunnlaget i kommunene svakt.

Lett bytte

Derfor blir våre lokalpolitikere altfor ofte et lett bytte for vindkraftbransjens opportunister som i sin jakt på profitt glatt bagatelliserer eller unnlater å nevne problemstillingene. Penger er imidlertid et språk alle forstår. Politikerne loves inntekter i kommunekassa og kommuner og idrettslag smøres rundelig med økonomiske lokkemidler som eksperter på kommunal rett kaller svært betenkelig og ofte ulovlig. Slik får utbyggerne lov å kjøpe seg vei til kommunale ja i vindkonsesjoner (Fædrelandsvennen 29. mai).

Vindkraftgigantene bruker millioner på å smøre kommunene

Gavepakke

Sanners føringer til kommunene er derfor i realiteten en gavepakke til vindkraftbransjen som da blir kvitt en brysom kontrollør i Fylkesmannen (FM). FM har innsigelsesrett i vindkraftsaker, og der sitter det kunnskapsrike fagfolk, spesielt på områder som natur, flora, fugl, miljø og landskap. Men nå har Sanner altså med et brev til fylkesmennene i realiteten instruert dem om ikke å bruke innsigelsesretten. FM kan selvfølgelig fremdeles uttale seg, men vi ser ingen tegn til at egenrådige NVE følger de innspill FM gir - uten at de fremsettes som en innsigelse som de er pålagt å ta hensyn til.

Kommuner fatter således beslutninger som vil medføre store uopprettelige naturinngrep og påvirke mange menneskers livskvalitet og helse uten å være i nærheten av å ha den nødvendige kunnskap om konsekvensene. I et velfungerende demokrati er det grunnleggende at beslutninger tas på velinformert basis. Da er det nødvendig at en objektiv instans med fagkunnskap, som FM, har reell makt til å påvirke uheldige beslutninger i kommunene.

Spørsmål til Sanner

Alt tyder på at kortene nok en gang blir stokket i favør av en kraftindustri som tror seg uangripelige fordi de seiler med klima som bekvemmelighetsflagg. Jeg stiller to spørsmål til Sanner: Forstår du problemstillingen? Mener du virkelig at dine føringer i dette tilfelle bidrar til et velfungerende og rettferdig demokrati?