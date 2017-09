Linda, du gjør en flott jobb og er ingen velferdsprofitør

Det gjør inntrykk å lese om gründeren av Fra offer til kriger AS, Linda Øye, i Aftenbladet 8. september, som har hatt en tøff start på livet, men som har reist seg og skapt sin egen arbeidsplass. Du bør være et forbilde på mange, og derfor er det trist å høre at du oppfatter at Arbeiderpartiet ikke verdsetter jobben du gjør.

Det offentlige vil ofte trenge hjelp fra private for å løse viktige oppgaver.

Finne en god balanse

Det offentlige vil ofte trenge hjelp fra private for å løse viktige oppgaver, som for eksempel under den store barnehageutbyggingen på 2000-tallet. Vi trenger også alle gode krefter for å levere tjenester til våre eldre, eller for å få flest mulig i arbeid, slik du er et godt eksempel på. Arbeiderpartiet mener vi kan finne en god balanse, der det offentlige har ansvaret og selv tilbyr velferdstjenester og vi i tillegg har gode bidrag fra private og ideelle aktører.

Problemet er at ikke alle er som deg. Det er ikke sånn at alle private er hardtarbeidende gründere. Det finnes også kommersielle storkonsern som drives med offentlige midler og tjener store penger på virksomheten sin. Med jevne mellomrom leser vi om hvordan fellesskapets penger, som skulle brukes til å gi barnevernsbarn, barnehagebarn og eldre et godt og trygt tilbud, tas ut som utbytte av steinrike konsernledere eller havner i skatteparadiser, slik VG i dag viser at er tilfellet for fem store aktører i det norske barnevernet.

De færreste mener det er greit at fellesskapets penger brukes på den måten. Ikke bare fordi det er prinsipielt helt feil at våre skattepenger skal havne i lomma til milliardærer. Men også fordi det nødvendigvis fører til at tilbudene blir dårligere. I mange deler av velferdssektoren er det personalkostnader som utgjør den største utgiftsposten, og de store overskuddene kommer fordi konsernene kutter i lønn og pensjon – enten ved å betale de ansatte dårligere eller ved å holde bemanningen på et lavt nivå. Det går både utover de som jobber i virksomheten, som må løpe stadig fortere, og de som mottar tilbudet: Barnevernsbarna som bor på institusjon, de eldre på sykehjem og barna i barnehagen, som ikke får den stabiliteten, tryggheten og tiden de trenger fra de ansatte.

Frp og Høyre har sviktet

Driver man en privat bedrift, må det selvfølgelig være lov å tjene penger. Samtidig er det like selvsagt at offentlige velferdskroner skal gå til best mulig velferd. Dette mener Arbeiderpartiet vi kan løse ved å stille strenge krav til private som ønsker å tilby velferdstjenester – til både bemanning, fagkompetanse, lønns- og arbeidsvilkår og til innsyn i både pengestrømmer og virksomhetenes drift. Og vi må kontrollere at virksomhetene gjør det de lover. Her mener vi Frp og Høyre har sviktet.

Får vi klare krav til innhold og kvalitet på plass, er det fortsatt rom for det mangfoldet vi ønsker oss, der private bedrifter har en naturlig plass ved siden av det offentlige, samtidig som vi setter en stopper for aktørene som er mest opptatt av å hente penger ut av sektoren.