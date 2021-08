Uteliv – ikke bare i tango man må være to

DEBATT: Det er ingen ubetydelig gruppe som diskrimineres når det gjelder tilgang til våre restauranter, dersom Matmagasinets praksis også gjelder andre steder.

«I år fikk vi for første gang mer enn en million aleneboere, og ingen gruppe øker mer», skriver Rolf Norås som ikke er fornøyd med at denne gruppen diskrimineres. Foto: Shutterstock

Rolf Norås Stavanger

Søndag 1. august var min kone på reise, og jeg var alene hjemme. Da fant jeg det naturlig å kombinere søndagstur og galleribesøk med en bedre lunsj på en av våre restauranter. Jeg valgte meg ut Matmagasinet, og fant fram pc-en for å reservere bord. Skuffet måtte jeg så registrere at tilbakemeldingen fra restauranten fortalte at «Det finnes dessverre ingen ledige bord på den ønskede datoen».

Ikke lenger et problem

Før jeg så henvendte meg til andre restauranter, foretok jeg et nytt forsøk på å reservere bord på Matmagasinet, men denne gang for to personer. Da var det plutselig ikke lenger noe problem med ledige bord, og jeg fikk fem ledige tidspunkter å velge mellom.

I år fikk vi for første gang mer enn en million aleneboere, og ingen gruppe øker mer. Aleneboere utgjør 40 prosent av alle privathusholdninger og 19 prosent av befolkningen i landet. Ifølge Statistisk sentralbyrå er aleneboende en sammensatt gruppe, hvor medlemmene i gruppen «sprer seg over hele aldersspekteret, begge kjønn, er rike og fattige, noen reiser mye, andre bruker mye penger på bolig, noen bor i trange byleiligheter, andre har mange kvadratmeter å boltre seg på, noen er friske og noen er syke og ensomme osv.».

Uhørt behandling

Det er med andre ord ingen ubetydelig gruppe som diskrimineres når det gjelder tilgang til våre restauranter, dersom Matmagasinets praksis også gjelder andre steder. Det er forståelig at restauranter tenker kommersielt, og at det omsettes mer på et bord med flere enn en gjest. Det er likevel uhørt og svært lite imøtekommende å behandle en betydelig gruppe mennesker på en så uvennlig måte.

