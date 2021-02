Kalberg – manglande landbruksfagleg grunnlag?

DEBATT: Det har nettopp kome fram at Time kommune har bygd ned mange hundre mål som dei ikkje har rapportert inn, og er ein av verstingane når det gjeld nedbygging av matjord.

«Matjorda er livsgrunnlaget for oss alle, og me må ikkje ta livsgrunnlaget frå komande slekter», skriv Tarald Oma. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Tarald Oma Bryne

I avisa Nationen kjem det fram at jordbrukssjefen i Time, Kirsten Smedvik, er sett utanfor når kommune skal greia ut om dei skal omregulera eit område på ca. 2000 dekar landbruksjord til industri på Kalberg/Kverneland. Bakgrunnen er at eit utanlands selskap vil byggja eit datalagringsanlegg der, og utbyggjarane rekna med at det kan koma tusenvis av arbeidsplassar der.

Ikkje rapportert inn

Landbruksminister Bollestad og kommunalminister Astrup har nettopp send brev til kommunane at dei må stramma inn på nedbygging av matjord. I Time er det nedbygd fleire tusen dekar tidlegare, og det har nettopp kome fram at kommunen har bygd ned mange hundre mål som dei ikkje har rapportert inn, og er ein av verstingane når det gjeld nedbygging av matjord. I brevet frå statsrådane vert det vist til at det er bare 3 prosent av Norge sitt landareal som er dyrka eller dyrkande jord.

Med dette som bakgrunn er det ekstra rart at den jordbruksfaglege kompetansen kommunen har er sett til side i utgreiingsarbeidet. Den utgreiinga er noko av det viktigaste faktagrunnlaget kommunestyret har når dei skal ta standpunkt i denne viktige saka. Kan kommunestyret ha tillit til denne utgreiinga. Kva fagleg grunnlag er det for vurderinga av jordvernspørsmålet? Er det andre sider i denne saka som ikkje er fagleg vurdert? Er brevet frå regjeringa om sterkare jordvern lagd til grunn for utgreiinga? Det er Rådmannen som har ansvaret for at kommunestyrerepresentantane får det best moglege grunnlaget i saksdokumenta når dei skal ta avgjerd i ei sak. Mitt spørsmål til Rådmannen er: «Kvifor er jordbrukssjef Smedvik sett utanfor denne utgreiingsprosessen, og kven er det som har teke dei jordbruksfaglege vurderingane i denne saksutgreiinga?».

Retta seg etter brevet?

Og så eit spørsmål til ordførar Andreas Vollsund, H: Time kommune har teke imot brev frå regjeringa, underskrive av landbruksminister Bollestad og kommunalminister Astrup. I brevet gir dei klart uttrykk for at det er bygd ned for mykje matjord her i landet. På denne bakgrunn må nedbygginga av matjord reduserast kraftig. Kjem ordføraren til å retta seg etter dette brevet, eller går han inn for å byggja ned 2000 mål på Kalberg/Kverneland, og 150 mål på Re/Svertingstad som han tidlegare har gått inn for å byggja ned? Me er mange som meiner at å verna matjorda er svært viktig. Det er matjorda som er livsgrunnlaget for oss alle, og me må ikkje ta livsgrunnlaget frå komande slekter.