Bør dropping av eksamen bli permanent?

«Prestasjonene i fag som egentlig er uten betydning for den videre utdanningsvei, får større betydning enn det som er fornuftig», skriver Pål Mitsem om eksamen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Pål Mitsem Randaberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DEBATT: Eksamen fra videregående skole ble avlyst/utsatt i år på grunn av koronapandemien. Kanskje det bør gjøres permanent?

Jeg har alltid ment at eksamen fra gymnas (eller hva det nå heter nå) er et dårlig kriterium for å skille mellom de som bør tas inn i et lukket studium, og de som må finne på noe annet. Prestasjonene i fag som egentlig er uten betydning for den videre utdanningsvei, får større betydning enn det som er fornuftig.

Heldigvis var jussen åpen når jeg tok examen artium – nå er dette studiet også lukket. Hvis man graver seg ned i problemstillingen, tror jeg man vil finne at systemet i Norge er helt forskjellig fra det man har i andre land.

Jeg tror de fleste universiteter som tilbyr lukkede studier i andre land, arrangerer sin egne opptaks-eksamen. Da kan spørsmål og oppgaver rette søkelyset på ting som er viktige for de studier som tilbys. Det gjelder ikke bare kunnskaper, men også personlige interesser og egenskaper. Det åpner muligheten for at de som vil studere bestemte fag, kan lese seg opp i disse, og det er vel fornuftig og rimelig? Eksamen kan tilpasses det faget krever av kunnskaper og egenskaper.

Det må være bedre enn å tillate ny eksamen i bestemte fag for å samle «poeng», slik systemet visst er i dag. Hva mener fagfolkene om dette?