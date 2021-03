Hvorfor skal eldre bli en salderingspost i kommunebudsjettet?

DEBATT: Vi i Senior Norge er totalt uenig i at sykehjemsplasser skal legges ned i Stavanger. Vi har allerede for få plasser.

– Vi forventer at det blir fortgang i bygging av 2. byggetrinn ved Ramsvigtunet (bildet) og at sykehjemmet, Jåttå-vest, blir planlagt og bygget snarest mulig. Det er for lenge å vente til 2026, skriver Aud Klovning Knudsen. Foto: Kristian Jacobsen

Aud Klovning Knudsen Styremedlem i Senior Norge/Stavanger

Mange korttidsplasser blir brukt til dem som venter på fast plass. Dermed har vi for få plasser til dem som trenger noen uker for å bli i bedre form for så å komme hjem igjen. Disse plassene er særlig viktige for dem som bor alene. Korttidsplassene er også viktig for å gi avlastning til alle pårørende som har ansvar for syke slektninger.

Det er en skam at to sårbare grupper nå settes opp mot hverandre. Hvorfor er det ikke kjøpt/bygget hus, så de kan få samlokalisere sted til dem som trenger avlastning? Dette er vel ikke et nytt problem?

Det skal i hvert fall ikke være sykehjemsbeboere som skal lide for dårlig planlegging for å få til samlokalisering.

Forkast forslaget

Nå forventer vi eldre i byen vår at politikerne i Utvalg for helse og velferd forkaster dette forslaget om nedlegging av 25–30 sykehjemsplasser. I stedet forventer vi at det blir fortgang i bygging av 2. byggetrinn ved Ramsvigtunet og at sykehjemmet, Jåttå-vest, blir planlagt og bygget snarest mulig. Det er for lenge å vente til 2026.

Staten betaler 50 prosent av byggekostnadene, og momsen blir refundert. Hva venter dere politikere på? Det er nå eldrebølgen kommer. Det er nå vi trenger disse plassene.

Million-klassen

Dere har vilje til å forskuttere infrastrukturen til den nye Madla/Revheim-utbyggingen som de rikeste utbyggerne i byen skal gjennomføre. Dette er i million-klassen.

Hvorfor skal vi eldre bli en salderingspost i kommunebudsjettet? Nå forventer vi at både sykehjem og avlastningsboliger prioriteres. Et samfunn blir vurdert ut fra hvordan de behandler sine svakeste borgere. Det håper vi at politikerne i posisjon forstår.