Pandemiparadokset i skolen

KORONATILTAK: Til deg som klager over at hjemmekontor er kjedelig og usosialt, vær snill og tenk deg om en gang til. For vi er mange som gjerne skulle være i dine sko.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er et hjertesukk fra frontlinjen. Mange lærere er frustrert over at skolene skal være på gult nivå når resten av samfunnet går i rødt. Det snakkes mye om håndsprit og avstand, men det kommer fra dem som ikke vet hvor skoen trykker. Foto: Thomas Brun

Debattinnlegg

Gro Lokøy Lektor Sola videregående skole og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet

Hver morgen tar jeg på meg mine sko og drar på jobb, hvor jeg, sammen med drøyt 100 kolleger, er sammen med og underviser rundt 800 elever. Og selvsagt sprayer vi pulter, dynker oss med håndsprit og holder en meters avstand så godt vi kan.

En meter er ikke enkelt

Men dette kan nok høres enklere ut når det legges frem av fylkeshelsesjefer og skoleledere, enn det er i virkeligheten. For hvor lett er det å holde en meters avstand når Kari lurer på om oppgaven hun har løst i skriveboka er rett, eller når Ola lurer på hva teksten på laptop-skjermen betyr? Og når hundrevis av elever skal forflytte seg til samme tid i smale ganger og fellesarealer? Vi er glade i elevene våre, de er søte, hyggelige og flinke, men de er ikke alltid så oppmerksomme på avstand. Å holde oversikten over enmeteren til folk foran, bak og på siden, er en utfordring for oss alle når vi er så mange.

Mens andre kan trekke seg tilbake til hjemmets lune rede, sliter vi som står i frontlinjen med å forstå at det, når resten av samfunnet går i rødt, fortsatt er greit at skolene er på gult nivå. Forklaringen skal etter sigende være at elevene mer enn alt ønsker at skolen skal holde åpent. Det gjelder selvsagt noen, men det stemmer ikke med hva mine elever forteller.

Et forvirrende paradoks

De, som oss lærere, er oppriktig bekymret. De, som oss, har nære og kjære i risikogruppen som de gjerne vil verne om. Det føles litt vondt at vår egen statsminister ber oss alle bli hjemme og unngå nærkontakter, og samtidig forventer at noen av oss skal ignorere dette rådet og fortsette som før. Et forvirrende paradoks som jeg er ute av stand til å forklare for elevene mine når de spør.

Byråkrater, politikere og andre «privilegerte» yrkesgrupper kan rolig sitte hjemme eller på sine private kontorer og gi gode råd, men for andre blir hver dag stadig litt mer utfordrende. Så om du fortsatt synes at dagene hjemme er kjedelige, tenk på alle de, lærere, helsearbeidere, renholdere og andre som nok føler at livet et litt FOR spennende i disse dager. La oss slippe å høre deg klage! Og la oss håpe at de som kan ta kloke avgjørelser gjør nettopp dette!

