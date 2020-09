La cruiseskipene bli i Vågen!

CRUISETRAFIKK: Det vises til de siste skriveriene og politiske vedtak om cruiseskipene sin skjebne i Vågen i Stavanger. Personlig er jeg sterkt for at de fortsatt får legge til kai der. Jeg mener at fordelene langt overstiger ulempene.

Stavanger er ikke en interessant nok destinasjon til at cruisepassasjerene vil finne seg i å måtte fraktes inn fra Risavika, mener innsenderen. Foto: Carina Johansen

Per Kydland Stavanger

Den eneste vesentlige ulempen er den som beboerne i Gamle Stavanger har. Så vidt vites er det ikke påvist vesentlig økt lokal forurensing fra skipene. Støy kan umulig være noe stort problem. Det hevdes at de dominerer i Vågen. Ja vel, men personlig mener jeg at de fleste, også de store, er både flotte og majestetiske.

Vakre «Queen Mary II»

Bortsett fra seilskipene, fins det noe finere skip enn «Queen Mary II»? Er jeg i sentrum, hender det ofte at jeg stikker nedom for å beskue dem. Og så genererer de mange arbeidsplasser og gir mye liv i byen.

Jeg kan være med på å flytte noen av dem til Bjergsted når det eventuelt er mulig. Fra enkelte hold er det foreslått at cruisehavnen kan flyttes til Risavika. Hvis man skal være sikker på at Stavanger skal forsvinne som cruise-destinasjon, er det bare å gjøre det. Som erfaren cruisepassasjer med over 60 cruise på nakken (uten cruise-skam!), mener jeg å ha litt peiling på hvordan cruisepassasjerer tenker.

Noe av det verste de vet er lang transport mellom cruisehavn og hoveddestinasjon, hvis ikke destinasjonen er noe helt spesielt da, og vi kan vel være enige om at Stavanger langt fra er verdens navle. Derimot tar jeg ikke mye feil når jeg påstår at Vågen i Stavanger er blant verdens fem beste cruisehavner, hvor passasjerene kan gå til sentrum på et blunk.

Tre per dag er nok

Om man bør sette begrensning på antallet skip og passasjerer per dag, er jeg usikker på, men normalt bør tre skip være en øvre grense.

Så vil vel mange påstå at jeg må være et miljøsvin. Jeg er fullstendig klar over de miljøulempene cruiseskipene medfører på verdensbasis, men de kan vi ikke løse lokalt likevel, og et cruiseskip forurenser like mye enten det ligger i Risavika eller i Vågen.

Så er det håp om at «maktå» i Stavanger snur? Jeg tror i alle fall det er mange som er enige i mitt syn. Hva med en lokal folkeavstemning?

