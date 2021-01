Lærere i førstelinje roper stopp!

DEBATT: Det haster å få gjort noe med dagens løsning/pålegg for lærere om å gå på jobb blant eldre ungdom og voksne elever.

«Smitterisikoen har i dagene etter jul og nyttår utviklet seg og blitt faretruende høy», skriver Liva Bodil Kalvik, Unni Eriksen, Gro Lokøy og Jorunn Helen Nilsen. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Liva Bodil Kalvik Lektor i Stavangerregionen

Unni Eriksen Lektor i Stavangerregionen

Gro Lokøy Lektor i Stavangerregionen

Jorunn Helen Nilsen Lektor i Stavangerregionen

«Lærere skal ha stor takk for å ha stått i første linje», sier Espen Nakstad (UDIR 05. desember 2020), samtidig som han innrømmer at det er grunn til å være engstelig. Denne engstelsen deler vi lærere så absolutt. Undertegnede er lærere som jobber i ulike videregående skoler, og ellers med voksne elever i Stavanger kommune.

Faretruende høy smitterisiko

Det haster å få gjort noe med dagens løsning/pålegg for lærere om å gå på jobb blant eldre ungdom og voksne elever. Smitterisikoen har i dagene etter jul og nyttår utviklet seg og blitt faretruende høy. Derfor var ellers svært trafikkerte veier tomme i morgentimene. Samtlige bedrifter, organisasjoner – hele arbeidslivet – blir bedt om å holde seg hjemme. Vi skal ikke ha besøk i hjemmene. Dette innebærer at eldre nok en gang blir isolert. Vi er mange som er én av få viktige kontakter for eldre i samfunnet, som har familiemedlemmer vi er redde for å smitte, fordi de er i risikogrupper, eller fordi vi selv er i risikogruppe. Da blir det vanskelig å forstå at vi skal prioritere fysisk fremmøte på skolen, noe som utvilsomt vil skape flere smittebærere.

Når man jobber som lærer i skolen, har man mange mennesker man må være i rom sammen med, over tid. Alle elevene har sine familier, sine venner de omgås. Når vi samles i ett og samme rom for å ha undervisning, sier det seg selv at smitterisikoen øker betraktelig. I klasserommet er saken én, det er ytterligere en utfordring med trengselen som oppstår på vei inn og ut av klasserommene.

Vi har full forståelse for at elever kan trenge det sosiale som de ellers går glipp av ved lockdown. Derfor foreslår vi at de elever som har behov for det sosiale ved å gå på skolen, får tilrettelagt for dette med åpne rom hvor de kan sitte og følge undervisningen digitalt. Da legger vi oss på samme list som ved høyskoler og universiteter, som har vedtatt digital undervisning til 18. januar.

Ifølge Guri Melby (1. desember 2020, Regjeringen.no) vil «regjeringen (…) åpne for noe mer hjemmeopplæring innenfor et sett med kriterier. For eksempel skal hjemmeopplæringen gis på en måte som gir elevene god mulighet for hjelp og oppfølging gjennom skoledagen.» Digital undervisning fikk vi utviklet under vårens lockdown, og vi mener at denne undervisningsformen er et fullgodt alternativ gitt situasjonen vi er i.

Vurder andre løsninger

Vi ønsker med utgangspunkt i dette at vår arbeidsgiver, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, vurderer andre løsninger enn å sende oss lærere som jobber i videregående skole eller med voksne elever i kommunen, i frontlinje for pandemien nok en gang. Vi ser ikke at det skal være verken forsvarlig eller formålstjenlig at lærere – og elever – utsettes for så stor smitterisiko når resten av samfunnet holder seg hjemme.