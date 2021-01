Negativt tunnelsyn om Høyres visjoner

DEBATT: Det er lenge siden jeg har sett noen utvise en slik evne til å lese med negative og mistenksomme øyne, som Arve Nyland (15.1) gjorde med statsministerens og mitt innlegg (4.1) om mulighetene i Rogaland.

«Politikken er både de små og store ting. Den er ofte nær, men den kan (og bør) også være visjonær», skriver Tina Bru i et tilsvar til Arve Nyland. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Tina Bru Olje- og energiminister (H)

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

For det første kan jeg forsikre om at vi politikere klarer å skrive selv, så komplisert er det tross alt ikke. Innlegget vil man heller ikke finne igjen i en annen avis, i et annet fylke, med andre navn og betegnelser. Riktignok satt ikke jeg og statsministeren oss fysisk ned og hadde skrivestue sammen, men innlegget er skrevet i samarbeid. Også er det selvfølgelig helt greit at Nyland ikke liker at vi skriver om Høyres politikk og visjoner i et valgår, men det er nå en gang ganske normalt at partier og politikere gjør det.

Ikke galt å se fremover

For det andre så klarer jeg heller ikke se hva som er så galt med å noen ganger trekke opp noen visjoner, se litt fremover og male med en litt bredere penn. Jeg er enig i at politikken skal være konkret og jordnær, noe den også er i hverdagen. Men innlegget handlet altså om hvor vi ser Rogaland noen år frem i tid, da må man kunne tillate seg å snakke litt mer overordnet. Men siden konkrete ting etterlyses, skal jeg selvfølgelig bidra med det.

Nyland kritiserer voldsomt måten vi omtaler olje- og gassindustrien på, og harselerer med at vi trekker frem at stabile og forutsigbare rammevilkår fortsatt vil være noe av det viktigste i 2025. Han om det. For det er faktisk noe av det viktigste. Det er også forutsetningen for at næringen skal kunne bære og lykkes med den omstillingen de er i gang med, og som vi understøtter. For eksempel gjennom vår støtte på over 2 milliarder kroner til verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen, som Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks bygger for å forsyne installasjonene med fornybar kraft.

Jeg klarer ikke se hva som er så galt med å noen ganger trekke opp noen visjoner, se litt fremover og male med en litt bredere penn.

Les også Den sanne historien om Energihovedstaden

Nytt industrielt eventyr

Denne havvindparken kan være starten på et nytt industrielt eventyr for Norge, Vestlandet og Rogaland. Et annet eksempel er at vi nå nettopp tok investeringsbeslutning på det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, Langskip og Northern Lights-prosjektet (fullskala karbonfangst- og lagring). Så kan jeg også nevne at vi forrige uke la frem en ambisiøs klimaplan med konkrete tiltak og mål for at vi skal nå utslippsmålet for 2030 – dette inkluderer også gradvis økte klimaavgifter for norsk sokkel, for å raskere utløse klimainvesteringer også i denne næringen.

Nyland kritiserer oss også mangel på nytenking og konkrete tiltak. Flere konkrete tiltak for årene foran oss vil selvsagt bli presentert når vi legger fram partiprogrammet vårt, men for å kort nevne noen konkrete ting vi har gjort bare det siste året, som vil komme Rogaland sitt næringsliv til gode: Vi har satset nytt, både med tiltak og penger for å få fart på hydrogen som energibærer i Norge. Vi har nettopp åpnet to områder for havvindskonsesjoner på norsk sokkel. Vi har nettopp sendt konsekvensutredningsprogram for havbunnsmineralutvinning på høring. Vi har nettopp endret skatteregimet for vannkraft, for å utløse flere nye investeringer. Jeg har nettopp varslet at jeg i løpet av våren vil legge frem en stortingsmelding som omhandler hvordan vi skal sikre videre verdiskaping og foredling på bakgrunn av våre fantastiske energiressurser. Jeg kunne fortsatt.

Vil ikke unnskylde

Politikken er både de små og store ting. Den er ofte nær, men den kan (og bør) også være visjonær. Og partier har konkrete saker de er aller mest opptatt av. For Høyre handler de sakene om å skape mer og inkludere flere. Da må vi legge til rette for flere arbeidsplasser og trygge de vi har. Vi må skape gode kompetansemiljø, og bli grønnere. Vi må satse på skolen og god kvalitet i helsetjenestene vi alle i løpet av livet har behov for. Jeg vil ikke unnskylde at jeg og statsministeren skrev en kronikk om disse sakene, med et litt overordnet blikk.