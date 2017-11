Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet.

Frian Årsnes Direktør i ECON Consulting Group I en artikkel 2. november, «Ny SUS kan få rekorddyr parkering», vises det til en rapport laget av Norconsult som konkluderer med at en ny jernbanelinje foreslått av ECON fra Luravika i Sandnes, over Forus og Ullandhaug og til Paradis stasjon, «ikke vil gi et vesentlig bedre tilbud enn det som kan oppnås med ulike busstilbud. Vi finner derfor ikke grunn til å anbefale jernbanelinje som svar (...) for Ullandhaugområdet».

Rett, men feil

Det er helt riktig, men også helt galt. Det er helt riktig at en jernbanelinje ikke vil gi vesentlig bedre tilbud enn det som kan oppnås med ulike busstilbud til sykehuset når man ser sykehuset isolert sett. ECON håper at man ikke ser sykehuset isolert, men i en større regionalutvikling.

Jernbanelinjen er ikke ment å gå fra Paradis stasjon/Våland og kun til SUS på Ullandhaug. Det meste av trafikkgrunnlaget på jernbanelinjen kommer ikke fra SUS, men ved å trekke trafikk sørfra til Forus over fra bil til jernbane, og ved å trekke trafikk nordfra til Forus over fra bil til jernbane. Trafikkgrunnlaget her er beregnet til å være minimum det samme som i dag pendler på dagens jernbane mellom Sandnes og Stavanger, dvs. ca. 3,5 millioner reisende i året. Dette er imidlertid minimums-estimatet. Basisestimatet er omtrent det dobbelte, dvs. at det er mulig å overføre ca. sju millioner reisende fra bil til kollektivt ved å bygge denne jernbanelinjen, og med fremtidig utvikling så kan opptil 10 millioner reisende overføres fra bil til jernbane.

Prosjektleder for byutredningen, Tina Jacobsen, bekrefter ifølge Aftenbladet at økt trafikk til Ullandhaug vil måtte føre til at trafikken reduseres andre steder i storbyområdet. Dette er poenget, og derfor blir det helt galt å konkludere med at en jernbanelinje ikke vil gi vesentlig bedre tilbud enn det som kan oppnås med ulike busstilbud. Årsaken til dette er at det tiltaket som vil overføre desidert mest trafikk fra vei til kollektiv i dette distriktet, er en ny jernbanelinje fra Luravika i Sandnes via Forus og Ullandhaug til Paradis stasjon.

Bommet på utgangspunktet

En viss økning i trafikken til SUS vil bli mange ganger oppveid ved at det fjernes et betydelig trafikkgrunnlag både sørfra og nordfra til Forus. Dette er hele poenget med en ny jernbanelinje som trafikkerer både Forus og Ullandhaug. Norconsult har derfor bommet på selve utgangspunktet: Jernbane via både Forus og Ullandhaug vil fjerne mer trafikk enn noe annet enkelttiltak i dette distriktet, noe som medfører at man vil ha større fleksibilitet til å vurdere de ulike, trafikale løsningene i resten av distriktet – dvs. balanseringen mellom gange, sykkel, buss og bil. Dette gjelder også trafikkgrunnlaget til SUS.