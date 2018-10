Når skal vi få nok sykehjemsplasser i Stavanger?

DEBATT: Hvilke av våre politiske partier tar denne utfordringen? Vi krever seriøse svar med daterte fremdriftsplaner.

Eldrebølgen bekymrer rådmann Per Kristian Vareide. Han mener at kommunen må bygge et nytt sykehjem med 130 plasser for hvert annet år frem til 2034.

Samtidig forteller levekårssjef, Eli Karin Fosse, at ca. 30 prosent av alle 90-åringene i denne byen klarte seg sjøl helt uten hjelp fra kommunen i 2017. Da synes Senior Norge, Stavanger at Vareide lager et skremmesenario om det videre utbyggingsbehovet. Vi vet at de fleste av dagens 80-åringer har en bra økonomi. De er etter alderen stadig mer opptatt av næringsrik mat. De trener og går turer. De er sammen på kafeene på våre handlesentre. De reiser til Syden for å få sol og varme. Alt dette er med på å utsette hjelpebehov fra kommunen.

Etterslep på minst 70 plasser

Men kommunen har hatt et etterslep på minst 70 sykehjemsplasser siden 2009. Da Lervig sykehjem var innflyttingsklart i vinter, var Våland- og Mosheim sykehjem nedlagt. Dermed ble det ikke mange nye plasser. Men hvorfor er 6. etasje på Lervig ikke i bruk? Dette er en skandale når vi vet hvor kritisk mangel det er på slike plasser.

Senior Norge, Stavanger skjønner heller ikke at det skal ta så lang tid å få fullført Ramsvigtun-ombyggingen til et dementsenter. Hva er grunnen til dette? Det skal ikke være innflytningsklart før i 2023. Det synes dessverre som at alt som har med eldreomsorg, må ta lang tid. Det virker som om prioriteringen på dette området er langt under pari. Dette er ekstra merkelig når Staten betaler 50 prosent av byggekostnadene, og momsen blir refundert, til sammen 70 prosent. Nå må dere gjøre det som dere kan for at dette prosjektet blir ferdig i god tid før 2023.

Samtidig forventer vi at det planlegges et nytt sykehjem på en av de to byggeklare tomtene på Madla eller Øyane snarest. Når vi ser hvor lang tid politikerne godtar at det kan gå for å få et sykehjem innflyttingsklart, må våre levekårspolitikere nå bestemme at levekårsadministrasjonen begynner med planleggingen straks. Vi kan ikke ha samme utbyggingsfart som det dessverre er planlagt for Ramsvigtunet. Dette burde rådmann Vareide og våre politikere bekymre seg skikkelig for.

Ingen unnskyldning

Vi har vært med å bygge dette landet. Vi krever at også våre behov for hjelp må komme høgt opp på prioriteringslistene til kommunen.Det er ingen unnskyldning å ikke bygge et sykehjem snarest når staten går så tungt inn på økonomisida. Det er valg til neste høst. Hvilke av våre politiske partier tar denne utfordringen? Vi krever seriøse svar med daterte fremdriftsplaner.