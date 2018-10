Høyresida i KrF står i disse dager fram og prøver å framstille seg selv som de eneste rene og ranke forsvarere av kristne verdier. Spørsmålet som da melder seg er: Hva er kristne verdier? Er ikke sosialismen et uttrykk for kristne verdier? Er ikke kamp for sosial rettferdighet, humanisme og menneskerettigheter og kamp mot grådighet, utbytting og krig uttrykk for kristne verdier? Presten Alfred Eriksen, den første stortingsrepresentanten fra Finnmark for Ap, mente som rett var at demokratisk sosialisme var uttrykk for kristne verdier.

Kristensosialister

Det samme mente presten og lederen for lekmannsbevegelsen i Rogaland, Lars Oftedal. Alt i 1894 mante han de kristne til å gå i 1. maitog og til å slåss for åttetimersdag. På 1910-20-tallet var det en rekke prester som kalte seg for kristensosialister i Norge, slik også Berge Furre, professor i teologi, senere gjorde. Furre pekte ofte på at grunnleggeren for lekmannsbevegelsen, Hans Nilsen Hauge, som høyresida i KrF bekjenner seg til, stod for radikal samfunnsendring slik venstresida gjør det i dag. Venstresida er i hovedsak sekulær i dag. Likevel er det den som mest står for de sentrale, kristne verdiene – sosial rettferdighet, humanisme, menneskerettigheter – mot utbytting, diskriminering og grådighet.

Alvorlig tilsnikelse

Konservative kristne prøver å gjøre spørsmålet om abort, homoseksualitet, støtte til Israel, kontantstøtte og barnetrygd til hovedkriterier for om man er for kristne verdier. Det er en alvorlig tilsnikelse som bør tilbakevises.