For meg er det ganske naturlig å tenke at når noe ikke virker, så bør vi prøve en annen strategi. Likevel ruster regjeringen opp med full oppmerksomhet på mobbing og «nullvisjonen», som er den minst inspirerende visjonen jeg har hørt. En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. (Wikipedia). Hva om vi hadde hatt en visjon som sa at «alle skal ha minst to venner», «alle skal kjenne på tilhørighet i klassen og skolegården» eller «alle skal bli sett, hørt og inkludert»? Er ikke det å skape et bilde av den retningen vi ønsker å gå i?

Lære å gjøre det som er rett

Jeg har tre sønner, for meg er det ikke godt nok at de unngår å gjøre det som er urett, jeg har større ambisjoner. Hva om vi lærte alle at det er mulig å gjøre det som er rett? Vi kan være dem som står opp for noe og noen, vi kan være den som sier stopp – som hjelper andre. Kanskje vi til og med kan glede hverandre? Hva om alle barn visste at de har mulighet til å gjøre andre godt og glade? Hva om det ble kult å være gledesspreder og inkluderingsansvarlig?

Dette kan vi begynne med i dag ved å stille disse spørsmålene til barna våre:

Hvem hjalp du på skolen i dag?

Hvem har du gledet i dag?

Hvem gjorde du skoledagen bedre for?

Hvem spurte du om ville bli med på leken?

Viktig å være snill

Mobbing begynner ikke i barnehagen eller på skolen! Det begynner hjemme. Rundt middagsbordet og foran tv-en, det skjer i trafikken, og når vi snakker om naboen, slektninger, kjendiser og bekjente. Hva om vi som foreldre hadde vært mer bevisste på hvilke holdninger og verdier vi modellerer til barna våre? Neste gang du har lyst å vise fingeren i trafikken, så velger du kanskje å la det være. Neste gang vi slenger flåsete bemerkninger om Trond Giske, Donald Trump, Ari Behn eller Sophie Elise, så kan vi kanskje tenke oss om to ganger – er det bra at ungene hører meg snakke sånn om andre mennesker? Vi voksne må vise at det er viktig å være snill, det er kanskje enda viktigere enn å være flink?

Snu oppmerksomheten

Jeg har virkelig mistet troen på at søkelys på mobbing, er medisinen som bringer vennskap, inkludering, trivsel, toleranse og respekt på banen. Så lenge vi kjemper mot noe med et «nullmål», kommer vi oss ikke videre. Dette koker ned til hver enkelt av oss – hva vi står for, mener, tillater oss å si og gjøre. Vi må vite hva vi skal gjøre istedenfor hva vi vil se mer av? Det er på tide å snu oppmerksomheten, til det motsatte, nemlig omsorg, gleding, trivsel, snillhet, anerkjennelse, vennskap, inkludering, toleranse, respekt og raushet.

Og vi må gjøre dette konkret og praktisk, vi kan starte her: