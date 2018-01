Lokalpolitikere over hele landet som er i gang med å gjennomføre kommunereformen melder om entusiasme, engasjement og arbeidsvilje. I hele Norge ser vi kommuner som har forstått at de står sterkere sammen og skal bidra til å bevare et bærekraftig velferdssamfunn. Det er synd at Senterpartiet melder seg helt ut av debatten om å skape bedre lokalsamfunn og trygge kommuner.

Flere og flere, ikke færre, ser nå behovet for sterkere kommuner som kan levere gode tjenester til innbyggerne.

Tøys om tvang

Utgangspunktet for kommunereformen har hele tiden vært lokale initiativer og prosesser. Det høres ikke slik ut på Senterpartiets Heidi Greni i Aftenbladet 6. januar, så det er greit med en oppklaring. Reformen som gjennomføres baserer seg på over 90 prosent lokale, positive vedtak. Sp’s viktigste valgkampsak om reversering vant ikke frem. 119 kommuner slås sammen til 47 nye kommuner – ca. 1,7 millioner mennesker bor snart i en ny og bedre kommune.

Greni foretar en interessant gjennomgang av alle som var imot kommunesammenslåing, men bildet må nyanseres. Flere og flere, ikke færre, ser nå behovet for sterkere kommuner som kan levere gode tjenester til innbyggerne.

Lokaldemokratiundersøkelsen som ble lagt fram sommeren 2017 viste blant annet at det har skjedd en holdningsendring i synet på kommunesammenslåinger. Andelen som ønsker færre kommuner økte med 12 prosentpoeng fra 2003 til 2015. Flere ser også positivt på muligheten for sammenslåing av sin egen kommune med én eller flere nabokommuner.

Det Greni egentlig argumenterer for i innlegget sitt, er drømmen om å gjeninnføre det gamle inntektssystemet slik at kommuner som slo seg sammen, ble straffet, og de som valgte å stå alene, fikk fordeler. Det tror jeg ingen andre enn Senterpartiet kan mene er en god idé.

Norske kommuner går bra

Høyre, Frp, Venstre og KrF har i fire år sørget for en god og forutsigbar kommuneøkonomi, med sterkere vekst enn under de rød-grønne. Kommunene har gode resultater å vise til, og aldri har det vært færre kommuner på den forhatte Robeklista.

Høyre ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med stort og reelt lokalt selvstyre. Vi trenger kommunene om vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn. Da må vi tillate at flere kommuner får lov til å ta del i den viktigste kommunereformen på over femti år.