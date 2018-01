Christian Wedler er en mand med mange hatte. Han er Frp's gruppeleder, advokat, udbygger, kommunalråd, styremedlem i havnen, gruppeleder i flertalskonstellationen, der styrer Stavanger og sikkert meget mere.

Vi må konkludere med at han har havnestyremedlemshatten på.

Virker utroværdigt

I sit debatindlæg 8. januar, hvor han blandt andet fortæller os, at Bekhuskaien ikke er til salg, er det lidt vanskeligt, at se hvilken hat han har på. Han påstår, at det er hans egen(?), men det virker jo lidt utroværdigt, når han advarer os om havnestyrets strategi, beslutningsmyndighed, præmisser og sågar salgspris for området.

Vi må derfor konkludere med at han har havnestyremedlemshatten på. Nu er det jo lidt mystisk, at en jurist ikke kender reglerne for hvad et styremedlem kan tillade sig at gå ud med uden styreleders og styrets godkendelse, men der gælder jo sikkert andre regler og ansvar for offentlige styrer end private. Eller hvad om han har udbyggerhatten på? Det må jo være enhver udbyggers våde drøm at sætte en 26 etagers betonblok op og stykke den ud i små ejerlejligheder, så vi kan få fortættet byen.

Finde den hårfine balance

Så det er vigtigt, at vi holder øje med herremanden med de mange hatte og hjælper ham med at finde den hårfine balance på knivsæggen mellem habilitet, loyalitet og politisk troværdighed – og så må vi jo se at få ændret den forhistoriske opdeling af havn og kommune, således at havnen også kan komme ind i den demokratiske proces og bidrage til fællesskabet.