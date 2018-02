Alt for få forbinder arbeidsdagen sin med frihet, og for mange er arbeidet deres kontrollert og målstyrt. Dermed blir det bare fritiden vår hvor vi faktisk er fri. Men sånn trenger det ikke være. Større frihet på jobb er mulig. Nå hersker New Public Management, som kort fortalt er at man innfører styringsprinsipper fra privat næringsliv i offentlig sektor. Tankesettet er ikke nytt, men stammer fra 80-tallet. Allikevel sitter vi igjen med samme tankegods ennå. Et moderne arbeidsliv må styres av moderne tenkning.

Mer tillit

De siste årene har jeg vært folkevalgt på fulltid. Det innebærer at det er en del jeg kan, og utrolig mye jeg ikke kan. Jeg kan mene mye om hvor mye vi bør ta inn i eiendomsskatt, hvor mye vi bør bruke på skoler, barnehager og eldreomsorg, hvor det er klokt å bygge sykkelveier eller hvorvidt en kommune bør bruke penger på å kjøpe en fotballstadion. Jeg kan derimot ingenting om hva som skal til for å lære en tredjeklassing hvordan de skal forstå verb, hvordan vi best drifter parkene og de andre grønne arealene vakre og bærekraftige eller hvordan jeg skal behandle et sår som ikke gror som det skal. Folkevalgte og kommunale ledere bør tenke at lærerne, gartnerne, sykepleierne, barnehagelærerne og vaktmestrene våre kan mye om yrket sitt. Vi bør holde styringen vår litt mer unna, og la deres faglighet styre mer. Mer tillit. Mindre overstyring.

Byråkrati

Hver sommer bruker jeg minst én uke på ulønnet hospiteringsarbeid, for å gjøre en bedre jobb som folkevalgt. Jeg har fått se den målstyringen som rir offentlig sektor på nært hold. Min visjon er at politikere skal styre mer i det store og mindre i det små. Ansatte skal ikke detaljstyres og kontrolleres på måloppnåelse, de skal gis tillit og frihet til å gjøre jobben sin.

I 2011 fikk jeg hospitere som vaktmester, under kyndig ledelse av en skikkelig vaktmester (eller driftsleder som det egentlig heter). Våre skoler blir i stadig dårligere forfatning, til tross for vaktmestrene! De har hverken tid eller kapasitet til å gjøre alt de er forventet å gjøre. I tillegg bruker de alt for mye tid på dokumentasjon og internfakturering. Internfakturering betyr at Stavanger Byggdrift KF tar betalt av skolene for tjenester de utfører. I praksis betyr det at kommunen kjøper tjenester av seg selv. Forstå det den som kan. Dette kaster vi altså bort penger på! Mens høyresiden snakker om mindre byråkrati, innfører de mer.

Min sommeruke hos Nav i 2013 ga meg et innblikk i det tungvinte byråkratiet av datasystemer de bruker daglig. Bisys, Pesys, Gosys, Arena, Sosio, Infotrygd, CosDoc, Agresso og Navet er altså helt adskilte systemer som Nav-ansatte bruker hver dag. Mange opplever et skjemavelde i Nav, også de ansatte. Jeg er ganske sikker på at vi kan gjøre mye bedre i Nav-systemet gjennom mer tillit til ansatte, og redusert byråkrati og målstyring.

Hode og hjerte

«De er englene mine!» sa en av de som mottar hjemmesykepleie i Stavanger til meg, da jeg hospiterte i hjemmebaserte tjenester. Men de er ikke engler. Utenom at de foreløpig får mer lønn i himmelen enn på jorda, så er de så mye mer enn engler. De er kompetente kvinner og menn, med god utdanning, erfaring og kompetanse for å ta vare på de som trenger det. Men så lenge de underlegges skjema og kontroll får de ikke brukt det som trengs: nemlig sitt fag, sitt hode og sitt hjerte.

Det grunnleggende menneskesynet som ligger bak målstyringen er enkel: "Jeg antar at du skal snyte meg for tid eller penger." Det er ingen god måte å sørge for at kommunen og våre tjenester utvikler seg. Ansatte sitter på noe av den viktigste kompetansen om hvordan vi kan gjøre mer for våre innbyggere på en bedre måte. En stortstilt tillitsreform for ansatte i offentlig sektor vil garantert gi innovasjon og positiv utvikling.

Hei, folkens. 80-tallet ringte: Det vil gjerne ha New Public Managementet sitt og målstyringen sin tilbake. Så kan vi i 2018 gjøre arbeidslivet mer moderne gjennom mer tillit og frihet til ansatte, fremfor kontroll og mistillit. Da kan frihet virkelig høre arbeidsdagen til.