Systemet er bygget opp med slaveriet som mal

Det var en gang en keiser som het Van. Han var veldig tullete og tøysete. Derfor trenger vi ikke å si at dette er skrevet på røverspråket og skal leses bak frem. Van ville at alle skulle ha det bra. Derfor ble han fryktelig lei seg når tallene ikke stemte. Ikke var han så flink til å regne heller. En dag kom det noen konsulenter til Van. De hadde en vev med usynlige tråder som kunne forvandle dumme tall til hyggelige tall, og det var akkurat det Van trengte. Han lurte selvfølgelig på hvordan dette kunne gå til. Veving handler vel egentlig bare om en over og en under?

– Åh nei du, sa konsulentene, der tar du nok feil. Og så fortalte de Van om doble tråder og kompliserte mønstre, med innsmett, dreiel, halvdreiel, spisskypert, kjerringtenner, tavlebragd og hullbragd.

Van trengte ikke å bekymre seg. Dette kom til å bli en skikkelig festremse. Og det er vel resultatet som teller?

Systemkritikk

Historien om «Keiserens nye klær» handler egentlig om systemkritikk. Det er først mot slutten av eventyret, idet en liten pike poengterer at stoffet er i overkant tynt, at systemet faller sammen. Systemet kan opprettholdes så lenge mange nok, tror på og aksepterer de samme premissene.

Det handler også om hvilket navn man velger å setter på ting og hvem som er premissleverandører. Det er lett å ta avstand fra slavehandel. Dette handler om en over og en under. Når mønster og kombinasjoner blir mer kompliserte og uoversiktlige, er det ikke like enkelt å få øye på alle sammenhengene.

Gratis arbeidskraft

Når arbeidsledigheten øker, har dette innvirkning på mange andre økonomiske størrelser. Dersom man ikke makter å få ned den faktiske ledigheten, er det derfor fristende å omskrive virkeligheten. Gjøre dumme tall om til hyggelige tall.

Konsulentene i eventyret har en magisk vev. I virkeligheten består denne magien i at man ikke bare tillater, men også oppfordrer næringslivet til å benytte seg av høyt kvalifisert gratis arbeidskraft. Konsulentene får i virkeligheten betalt for å fremskaffe arbeidstrening for mennesker med et langt yrkesliv bak seg. Et system der inntekten består av dagpenger og der næringslivet systematisk kan benytte seg av gratis koster og bytte dem ut når det passer.

Fremstår som selvfinansierende

Det magiske innebærer også at ledighetstall blir erstattet av andre tall. Det uheldige er selvfølgelig at det etableres et skjult arbeidsmarked der vår venn Van finansierer disse slavelignende kontraktene. Systemet fremstår som selvfinansierende og opprettholder en virkelighetsoppfatning basert på sviktende og tvilsomme premisser.

Mennesker med høy teoretisk kompetanse og lang arbeidserfaring blir pingpongballer innenfor et system der de blir satt til å gjennomføre det ene gratisoppdraget etter det andre. De blir fanget i et system som det blir vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut av igjen. De skal fremstå som motiverte og pliktoppfyllende for arbeidsoppgaver som per definisjon verken er motiverende eller lover fast ansettelse. Snarere tvert imot. Konsulentene tjener penger på å sette disse menneskene inn i kortsiktig arbeidstrening. Jo flere slike treningsopphold jo bedre. For næringslivet. For konsulentene. Og for Van.

Skikkelig festbrems

Systemet er bygget opp med slaveriet som mal. Man dytter inn en porsjon mennesker. Disse får såkalt velmenende veiledning og oppfølging av konsulenter med vag og usikker kompetanse, men med systemet i ryggen. Det finnes et ris bak speilet for de som ikke adlyder. Systemet opprettholdes så lenge alle andre profitterer på ordningen og ingen setter spørsmålstegn ved premissene. Slavene forblir slaver fordi ingen ønsker å betale for noe som egentlig kan være gratis. Dersom det er de langsiktige resultatene som teller så er dette teppet neppe en festremse men en skikkelig festbrems. Uansett hvilke farger man bruker.