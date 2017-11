I eit lesarinnlegg i Aftenbladet 21. november ber Kjell Risa fylkesordføraren orientere om det nye bomringsystemet som kjem med Bypakke Nord-Jæren frå oktober 2018.

Kjell Risa har heilt rett i at bomringane ikkje dekker heile Nord-Jæren. Nokre område er bomfrie. Bomstasjonane er plassert slik for at vi skal få tette ringar rundt viktige reisemål, som Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Risavika, Forus og Stavanger lufthavn Sola.

Nytteprinsippet ligg til grunn

I tillegg kjem bomstasjonar på grensa mellom Randaberg og Stavanger. Bomstasjonane kjem her fordi det er i desse områda det blir bygd ut gode alternativ til personbilen, som til dømes Bussvegen og sykkelstamvegen. Enkelte bomstasjonar står også på hovudvegar som får store investeringar, som E39 og riksveg 509 Transportkorridor vest. Nytteprinsippet ligg til grunn, altså at dei som betaler, skal ha nytte av vegen. Det er her dei store investeringane i prosjekt kjem og difor kan vi forsvare bomplasseringane.

Kjell Risa skriv at det er sett ei maksgrense på 2640 kroner for ein bilist per månad i bomringen. Det talet stemmer viss du køyrer 75 gonger i månaden og får rabatt fordi du bruker bombrikke. Med denne summen må du køyre alle 75 turane i rushtida.

Forplikta seg til nullvekst

Grunnen til at Bypakke Nord-Jæren investerer mykje pengar spesielt for dei som reiser kollektivt, syklar og går, er fordi Nord-Jæren har forplikta seg til nullvekst. Det betyr at trafikken med personbil ikkje skal auke, sjølv om folketalet i området vårt stig. Vi kan ikkje bygge oss ut av køar og klimaproblem med å lage endå fleire og breiare vegar for bilistane. Mange skal sjølvsagt framleis køyre bil, men tilbodet til dei som kan velje andre reisemåtar, blir betre.

Sommaren 2016 blei nye bussruter innført på Nord-Jæren. Dette er gjort for å betra kollektivtilbodet, i forkant av innføringa av dei nye bomringane. Tilbodet blei auka nærmare 20 prosent med dei nye rutene. Rutetilbodet blir ytterlegare styrka når Bussvegen opnar.

Og så til dei konkrete spørsmåla som Kjell Risa stiller: