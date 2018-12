Vi ønsker ikke å avvikle oppdrettsnæringen

Bård Misund skriver i sitt tilsvar torsdag 29. november at vi ønsker å avvikle oppdrettsnæringen som sådan. Det har vi selvsagt ikke noe ønske om, og er et merkelig ordkløyveri av Misund.

Flere skjær i sjøen

Men dersom det er konsekvensen av at teknologien for lukkede anlegg får sitt gjennombrudd, så får det så være. Det er forresten andre skjær i sjøen for oppdrettsbransjen også. Fiskeribladet skriver om stadig økte kostnader til fôr og lusebehandling. Og hva skjer når det blir stilt krav til bærekraftig kraftfôr? Ifølge Avinor er det dessuten snart slutt på den enormt gunstige prisen på å frakte laks til Asia i fly som ellers hadde reist tomme tilbake.

Kreves politisk vilje

En annen konsekvens, og dette nevner vi tydelig i vårt forrige innlegg, kan også være at Norge, og Rogaland, blir en verdensledende teknologileverandør av utstyr til lukkede merder, med all den verdiskapningen, skatteinntektene og arbeidsplassene det medfører. Men skal vi få til dette, kreves det politisk vilje fra et samlet Nye Stavanger til å tørre å satse, slik som Tromsø-politikerne har gjort. Skal det virkelig bli fart på sakene kreves det også endringer i måten utviklingskonsesjoner tildeles på fra Fiskeridirektoratet – igjen styrt av politisk vilje.

Det viktigste for Naturvernforbundet er uansett at lakseoppdrett i sin nåværende form, som et enormt miljøbelastende og svært intensivt husdyrhold i åpne merder, får en snarlig slutt. Vi har ingenting imot at det blir en lykkelig en.