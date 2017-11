Eg vart provosert av at Stavanger gjer krav på 55 av mine kroner

Politikk verkar. Politiske avgjerder skal halda samfunnet i gang og føra til gode endringar. Ei av endringane som er ynskja, er mindre piggdekkbruk i Stavanger. Det høyrest fornuftig ut det. Med buss- og togtilbod og salta vegar burde det vera mogleg. Men så er det nå sånn at Stavanger er fylkets største by. Det vil seia at me er ganske mange som må inn der i eit eller anna ærend. Og me som bur i fjella innover eller sørover eller ein annan stad med ingen salta vegar, ingen kollektivtilbod før du er ganske så nære bygrensa til Stavanger, me har og ærend inn til byen. Og når piska til politikarane går over eigen bybefolkning så rammar det alle. Og dei som ikkje har val. Og det er greitt nok det. Men det er ikkje småpengar det er snakk om – eller er det det?

For å gjera historia kort: På laurdag måtte eg inn til Stavanger fordi eg hadde lova å møta på eit møte i sentrum. Det kosta meg 55 kr å nytta E39 til Madlaveien for så køyre til eit hotell aust for tunnelen i sentrum. Eg skulle vera der i tre timar. Drivstoffavgift, vegavgift og andre kostnader ved å bu ein plass der bilen er det einaste som kan få deg frå A til nesten Å, er som det er. Men så kjem bomavgift på 20 kr og nå piggdekkavgift på 35 i tillegg. 55 kr ekstra. Kva er det? Ja, det er nesten to kg juleribber på juletilbod, det er fem liter mjølk i butikken.

Kronene som pressmiddel

Eg vart provosert av at Stavanger by gjer krav på 55 av mine kroner. Dette er pisk som rammar andre hardare enn meg. Eg skal berre inn der nokre få turar. Helst ingen fleir så lenge der er vinterføre. Eg er matprodusent. Og når eg som matprodusent må sitja å høyra på tv-reklama som kvar kveld lir or seg at «det er sluttsummen på kassalappen som teller», «vi gir oss aldri på pris», «billeg ditt og billeg datt», og sentrale politikarar som flaggar samfunnsansvaret sitt med å halda folket sitt med mat som må vera billeg med argumentene «alle må ha råd». Då er kronene viktige. Då er det provoserande når andre politikarar bruker kronene som pressmiddel. Men kva er 55 kr? Fem liter mjølk, to pakkar kjøttdeig, fire brød, tre pakkar pålegg, 1/2 kg norvegiaost som varer lenge. På vegen er 55 kr ein køyretur på vegen for å koma fram til noko.

Glad eg ikkje pendlar

Kroner satt opp mot kvarandre. Kva er viktig, kva er nødvendig, kva må me. Om me vil eller ikkje, så er kampen om kronene der. Og det er ikkje alt ein skal forstå. Eg er glad eg ikkje lenger pendlar til Stavanger for å arbeide på SUS. Då hadde eg ikkje hatt noko val: Ein del av løna mi måtte ha gått til å betale for å køyre til jobb med piggdekk. Kampen om kronene er der – om ein vil eller ikkje – hugs politikarar: Sett ting i perspektiv: Gulrot er mykje kjekkare enn pisk!