En av sommerens debatter i Stavanger har handlet om cruisebåtene. De er store og viser godt igjen i Vågen, de har med masse folk som går og svinser i gatene, de forurenser byluften vår, og de lærde strides om hvor mange kroner de legger igjen i regionen. Det er ingen tvil om at besøkene genererer store inntekter, men mange snakker likevel om at man ønsker «Vågen tilbake til byen».

Voldsom vekst

Den lokale diskusjonen er en del av en global debatt om bærekraftig turisme. Time Magazine hadde nettopp en utgave viet til temaet. Venezia, Barcelona, Machu Picchu, The Great Barrier Reef, Yosemite, Californiske strender, Thailand, Paris. Overalt ser vi en vekst i antall reisende, og noen steder opplever lokalbefolkningen at det har blitt for mye. Altfor mye.

Hvorfor denne voldsomme veksten overalt? Først og fremst er det et synlig bevis på at verdens befolkning er doblet på de siste femti årene. Befolkningsveksten har flatet ut siden toppen på 1970-tallet. Likevel må verden hver lørdag bygge en ny by som er dobbelt så stor som Oslo, for å få plass til befolkningsveksten fra mandag til fredag. Samtidig er milliarder av mennesker løftet ut av fattigdom. Fra år 2000 og til 2018 har antallet mennesker med middelklasse kjøpekraft økt fra 1,6 til 3,2 milliarder mennesker. Det er flere mennesker enn det bodde på planeten vår i 1960.

Til Europa

Den største veksten kommer i Asia, og kineserne har på 18 år tyvedoblet forbruket sitt på reiser, og bruker nå mer enn alle amerikanske, tyske og engelske turister til sammen. Kikker vi i krystallkulen, ser utviklingen ut til å fortsette. Om 12 år forventes den globale middelklassen å utgjøre over 5 milliarder mennesker. Alle disse vil ut å reise. Aller helst til Europa. Her er det dyrt, men trygt, godt organisert, rent – og med alle de berømte og unike stedene som man vil ha som bakgrunn på selfiene fra ferien.

Venezia er et av de unike stedene som nå prøver ut ulike tiltak for å få kontroll på en turiststrøm som nesten gjør byen ubeboelig for vanlige mennesker. Mens turiststrømmen har økt, så har antallet innbyggere i den historiske delen av byen gått ned fra nær 200 000 mennesker i 1950 til bare 55 000 nå.

Boom for Island

Andre steder opplever mer «overnight success». Gjerne som resultat av at man har blitt brukt som location i en film eller helst en TV-serie. Island og middelalderbyen Dubrovnik har begge blitt brukt i suksess-serien Game of Thrones. Fra 2012 til 2017 er antallet turister til sagaøya nær femdoblet, til 2 millioner besøkende hvert år. Boomen har i stor grad reddet Island ut fra den økonomiske krisen etter at bankene deres imploderte, og turisme bidrar nå mer til økonomien enn fiskeriene. I Dubrovnik økte antallet besøk med «bare» 10 prosent i året. Det var likevel nok til å lage kaos inne i den lille trange byen, og man nå har innført et maks antall besøkende på 8000 mennesker, og drøfter om man skal redusere dette helt ned til 4000. Det blir spennende å se hvordan (Tom) Cruiseeffekten slår ut for Preikestolen, når man ser effekten av TV-eksponering på Island og i Dubrovnik.

Det ærlige svaret

Hvilket bringer oss tilbake til cruisebåtene i Stavanger, og til turisme som næring i Norge generelt. Etter å ha brukt masse tid og krefter på å få folk til å reise til det avsidesliggende landet vårt, så tror jeg vi nå skal planlegge ut fra at vi kommer til å ha en voksende etterspørsel i årene fremover. Faktisk så stor etterspørsel at om vi ikke er «etterpåkloke på forhånd», så ødelegges det folk kommer hit for å se og oppleve. Så er det nyttig med en kikk i vårt kollektive speil, og svare ærlig på hva vi vil med turismen. Jeg tror det ærlige svaret er at vi egentlig ikke er så opptatt av å få flest mulig turister hit. Vi er vel strengt tatt vel så opptatt av å få mest mulig penger hit?

For å få flere næringsbein å stå på, bør vi satse på turisme i årene fremover. Det skal være en næring i vekst, men det er ikke ensbetydende med flere turister. I det bildet må vi også se cruiseturismen. Vi må stille det spørsmålet som Havnevesenet sikkert også arbeider med: Hvor mange besøkende kan vi ta i mot på en skikkelig god måte? Så planlegger vi ut fra det. Da kan vi ikke ha så mange turister om gangen at de ødelegger opplevelsen for hverandre. Kvaliteten på det vi har å tilby må være bra, da kommer man tilbake på lengre besøk og anbefaler oss til andre.

Flytt båtene

På det jevne bør også båtene flyttes utover til alternative kaier ute av Vågen for å gi kaipromenaden tilbake til innbyggerne. Og til de turistene som ønsker å spasere langs kailinjen tilbake til hotellet, eller til cruisebåten: Store cruisebåter innerst i Vågen kan være et flott skue, men det blokkerer samtidig utsynet over innseilingen og kan dominere i den lave trehusbebyggelsen. Da er det bedre at de ligger på en ny kai i Bjergsted. Forurensingen fra båtene kan også reduseres. Strømkabel over fra Rosenberg til Bjergsted gir endelig en realistisk mulighet for landstrøm.

Nye internasjonale regler gjør også at alle typer skip fra 2020 vil redusere utslippene ved å gå over til lettere brensel typer, eller tvungen bruk av renseteknologi. Lokalt kan vi også premiere og prioritere skipene som er mest moderne og har minst utslipp. Det er ikke umulig at nettopp de skipene også har passasjerene som legger igjen mest penger.